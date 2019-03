Homeland: Hugh Dancy raggiunge la moglie nell'ultima stagione

L'atto finale di Homeland sarà un affare di famiglia. Showtime ha annunciato che l'attore nominato all'Emmy Hugh Dancy, famoso in tv per i suoi trascorsi in Hannibal e The Path, affiancherà la moglie e protagonista Claire Danes nei 12 episodi che comporranno l'ottava e ultima stagione dello spy drama di successo.

Atteso in tv per quest'anno, il capitolo conclusivo delle storie di Carrie Mathison riporteranno parte dell'azione in Afghanistan, sebbene le riprese avranno luogo in Marocco per ragioni di sicurezza. In via di guarigione dopo i mesi di brutale detenzione in un gulag russo, Carrie (Danes) soffre di vuoti di memoria e questo è un problema per Saul (Mandy Patinkin), ora consigliere per la sicurezza nazionale del neoeletto Presidente Warner (Beau Bridges). La prima delle priorità dell'amministrazione Warner è mettere fine alla guerra infinita in Afghanistan, e Saul è inviato nel paese per coinvolgere i talebani nei negoziati di pace. Ma Kabul pullula di signori della guerra e mercenari, fanatici e spie, e Saul ha bisogno dei rapporti e delle competenze che solo la sua pupilla può fornirgli. Contro il parere del medico, l'uomo chiede quindi a Carrie di camminare con lui nella tana del leone... un'ultima volta.

Dancy ricorrerà nei panni di John Zabel, un abile consulente di Washington che raggiunge la Casa Bianca come nuovo consigliere per la politica estera del Presidente. Qui finisce velocemente col rivelarsi un formidabile antagonista per Saul. L'attore raggiunge l'altra nuova aggiunta al cast Sam Trammell (True Blood), interprete del Vicepresidente Benjamin Hayes, un uomo che Warner deve stare attento a non sottovalutare.