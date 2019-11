Homeland: Carrie è confusa nel primo teaser trailer della stagione finale

News Serie TV

L'ottava e ultima stagione andrà in onda su Showtime nel 2020.

Per Carrie Mathison quello nell'ottava e ultima stagione di Homeland non sarà un canto del cigno serafico, e francamente c'era da aspettarselo. Non solo perché la vedremo tornare in azione, in un paese estremamente instabile. Come rivela il primo teaser trailer, il personaggio interpretato da Claire Danes si troverà a dover spiegare le circostanze della sua prolungata assenza, interrogata sulla possibilità che abbia cospirato con un governo straniero ma totalmente confusa su ciò che le è accaduto negli ultimi mesi.

"Mi state accusando di qualcosa?" chiede Carrie nella clip, prima di confermare che "Ho perso sette mesi della mia vita". La ritroveremo intenta a riprendersi dalla brutale reclusione in un gulag russo, in via di guarigione nel fisico ma ancora danneggiata nella memoria, rendendo difficile il lavoro di Saul (Mandy Patinkin), ora Consigliere per la Sicurezza Nazionale. In Afghanistan - un paese che pullula di signori della guerra, mercenari, fanatici e spie - per negoziare un trattato di pace con i talebani, Saul ha bisogno dei rapporti e delle competenze che solo la sua pupilla può fornirgli. Ma Carrie potrebbe non essere pronta a camminare con lui nella tana del leone un'ultima volta.

Homeland andrà in onda negli Stati Uniti su Showtime dal 9 febbraio. Come annunciato precedentemente, questi ultimi 12 episodi coinvolgeranno Sam Trammell (True Blood) nel ruolo del Vicepresidente degli Stati Uniti d'America, e Hugh Dancy (Hannibal), il marito della Danes, in quelli un abile consulente di Washington che raggiunge la Casa Bianca come nuovo consigliere per la politica estera del Presidente.