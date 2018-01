Holly Marie Combs contro il remake di Streghe

Holly Marie Combs, una delle protagoniste dell'originale Streghe, non ha preso bene la notizia della produzione a The CW dell'episodio pilota di un rifacimento della popolare serie soprannaturale, e non c'ha pensato due volte a condividere il suo duro pensiero su Twitter.

"Le cose stanno così. A meno che non ci chiediate di riscriverla come [il produttore esecutivo] Brad Kern ha fatto settimana dopo settimana, non pensate neanche di capitalizzare il nostro duro lavoro", ha scritto l'attrice. E ha aggiunto, riferendosi probabilmente alle ex colleghe Alyssa Milano, Shannen Doherty e Rose McGowan, "Streghe appartiene a noi quattro, ai nostri molti autori, alla crew e soprattutto ai nostri fan. Per essere chiari: non ingannerete [il pubblico] possedendo un titolo o un marchio".

La scorsa settimana, The CW ha annunciato di aver avviato la produzione del primo episodio di Charmed, remake "fiero", "divertente" e "femminista" incentrato su tre sorelle in una città universitaria le quali scoprono di essere streghe. Le protagoniste si ritrovano così a combattere spaventose entità soprannaturali mentre cercano anche di contrastare il patriarcato e preservare i legami familiari. Il progetto porta le firme di Jessica O'Toole e Amy Rardin, precedentemente dietro le quinte di Greek e Jane the Virgin.