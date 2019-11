His Dark Materials: La serie tv registra numeri record nel Regno Unito

News Serie TV

È il miglior debutto di una serie drammatica negli ultimi cinque anni.

His Dark Materials, la serie tv di BBC ed HBO basata sulla popolare trilogia fantasy di Philip Pullman Queste oscure materie, ha esordito domenica con numeri record nel Regno Unito. Con 7,2 milioni di spettatori, quello dell'adattamento curato da Jack Thorne è stato infatti il miglior debutto di una serie drammatica sulla tv britannica negli ultimi cinque anni, ovvero dal lancio di The Musketeers nel 2014.

Lunga 8 episodi e già rinnovata per una seconda stagione, His Dark Materials arriverà in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV l'1 gennaio. La storia racconta di Lyra Belacqua (Dafne Keen, Logan), un'allegra bambina di 11 anni che vive in un mondo parallelo dove a ciascun essere umano è affiancato un alter ego, un daimon sotto forma animale. La vita felice di Lyra è però sconvolta quando scopre l'esistenza di una misteriosa entità, nota come Polvere, e che in città stanno scomparendo dei bambini, sottoposti si vocifera a terribili esperimenti. Con l'obiettivo di salvarli, Lyra si imbarca in un pericoloso viaggio nel multiverso, imparando a distinguere il male dal bene.

Il cast stellare di His Dark Materials include James McAvoy (Split) nei panni di Lord Asriel, lo zio di Lyra, Ruth Wilson (Luther) della signora Coulter e Lin-Manuel Miranda (Il ritorno di Mary Poppins) di Lee Scoresby.