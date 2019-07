His Dark Materials: Il trailer ufficiale della serie tv si mostra al Comic-Con

News Serie TV

L'adattamento della rinomata trilogia fantasy di Philip Pullman è atteso in tv per l'autunno.

In occasione del Comic-Con di San Diego, la britannica BBC e la statunitense HBO hanno rilasciato il trailer ufficiale di His Dark Materials, attesa serie fantasy - in onda dal prossimo autunno - tratta dalla rinomata trilogia omonima di Philip Pullman.

La storia segue Lyra (interpretata dall'attrice di Logan Dafne Keen), un'orfana allegra e brillante che vive in un universo parallelo in cui scienza, tecnologia e magia sono intrecciate. La sua ricerca di un amico scomparso svela un disegno malvagio che coinvolge dei bambini rapiti e una misteriosa entità nota come Polvere.

Già rinnovato per una seconda stagione, l'adattamento televisivo coinvolge anche gli attori James McAvoy (interprete di Lord Asriel), Ruth Wilson (Sig.ra Coulter), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) e Clarke Peters (Dott. Carne), oltre a molti altri. Il premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re) ne cura la regia.