His Dark Materials 3: Su NOW l'ultima stagione della serie basata sui romanzi di Philip Pullman

Debutta oggi 21 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il capitolo finale della saga fantasy co-prodotta da HBO e BBC: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta.

Tre anni fa conoscevamo per la prima volta la giovane Lyra Belacqua che insieme ai suo daimon Pantalaimon curiosava tra i corridoi e correva sui tetti del Jordan College di Oxford. Oggi la ritroviamo più coraggiosa che mai nella terza e ultima stagione di His Dark Materials, la serie fantasy tratta dall'acclamata trilogia letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Basato su Il cannocchiale d’ambra, terzo volume della saga, il capitolo finale della serie co-prodotta da HBO e BBC è disponibile da oggi - 21 dicembre - con i primi due episodi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW e tornerà con i nuovi episodi ogni mercoledì, per un totale di 8 episodi. Dove eravamo rimasti e quali avventure attendono Lyra (Dafne Keen) e gli altri protagonisti in questa ultima stagione? Ecco cosa ci aspetta.



His Dark Materials: In viaggio con la propria anima

His Dark Materials segue le vicende di Lyra, una bambina allegra e spensierata che vive in un universo parallelo in cui ogni essere umano è guidato da un alter ego, un daimon sotto forma di animale che ne incarna l'anima. Nel suo mondo - che scopriamo essere solo uno dei tanti mondi possibili - si intrecciano scienza, tecnologia e magia. La vita di Lyra è sconvolta quando cominciano misteriosamente a scomparire alcuni bambini, tra cui il suo migliore amico Roger. La giovane parte così per un viaggio avventuroso e pericoloso che la porta in mondi sconosciuti, seguendo suo padre Lord Asriel (James McAvoy). Nella seconda stagione arriva nella misteriosa città abbandonata di Cittàgazze, dove incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Con lui scopre di avere molte cose in comune e i due capiscono ben presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo.

La trama e le novità dell'ultima stagione

La stagione finale di His Dark Materials si basa sul libro Il cannocchiale d'ambra, che è anche l'opera più ambiziosa e complessa di Pullman. La storia riparte dal tumultuoso finale della seconda, con Lyra, la ragazza della profezia, e Will, il nuovo possessore della Lama Sottile che può squarciare il velo tra i vari mondi, che si ritrovano. I due devono spingersi in luoghi oscuri da cui nessuno ha mai fatto ritorno, alla scoperta della verità sull'onnipotente Magisterium, la suprema potenza religiosa interessata a preservare importanti segreti. Intanto la guerra contro l’Autorità messa in piedi da Lord Asriel è sempre più vicina, e la salvezza dei mondi richiederà un prezzo terribile.

In questa stagione - ancora più maestosa e ricca di sofisticati effetti speciali delle prime due - conosciamo nuovi mondi (tra cui, come già accennato nel finale della seconda stagione, il mondo della morte) e incontriamo alcune affascinanti creature mai viste prima, che arrivano direttamente dalle pagine di Pullman: tra queste le spie Gallivespian, i maestosi Mulefa e le Arpie, che fanno da guardie al mondo della morte. Ma è anche una stagione profondamente emotiva, perché incentrata sui temi universali dell'amore, dell'amicizia e della famiglia. Quindi meglio preparare i fazzoletti.

Il cast tra vecchi e nuovi volti

Tra i nuovi attori annunciati ci sono l'ex star di Fleabag Sian Clifford e l'attore di Sherlock Jonathan Aris nei panni dell'agente Salmakia e il Comandante Roke, due spie Gallivespian; troviamo poi Adewale Akinnuoye-Agbaje (Suicide Squad) nei panni del comandante Ogunwe; Jamie Ward (Tyrant) nel ruolo di Padre Gomez; Kobna Holdbrook-Smith (Zack Snyder’s Justice League), Simon Harrison (No Man's Land) e Chipo Chung (Into the Badlands) che sono gli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania; e Amber Fitzgerald-Woolfe che interpreta Ama. Questi interpreti raggiungono i già noti Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Simone Kirby (Mary Malone), Will Keen (Padre McPhail), Jade Anouka (Ruta Skadi), Ruta Gedminstas (Serafina Pekkala) e il già citato James McAvoy (Lord Asriel), tutti presenti anche in quest'ultima stagione.

L'appuntamento con i nuovi episodi della terza stagione di His Dark Materials si rinnova ogni mercoledì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.



