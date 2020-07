His Dark Materials 2: Un teaser trailer anticipa la prossima avventura di Lyra (e nuove aggiunte al cast)

News Serie TV

Nei nuovi episodi della serie basata sulla trilogia fantasy di Philip Pullman anche una reunion d'eccezione tra Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge.

Come si poteva immaginare, la seconda stagione di His Dark Materials, la serie fantasy di BBC e HBO basata sulla popolare trilogia di Philip Pullman Queste oscure materie, prenderà ispirazione dal secondo volume della saga intitolato The Subtle Knife (conosciuto in Italia con il titolo La lama sottile). Lo anticipa uno spettacolare teaser trailer presentato in occasione del Comic-Con @ Home durante il quale sono trapelate anche nuove informazioni sul cast della prossima stagione che, oltre al già annunciato Andrew Scott (il quale ritroverà, in un modo particolare, la co-star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge), si arricchirà di nuovi volti.

His Dark Materials 2: La trama della seconda stagione

Nel finale della prima stagione di His Dark Materials avevamo visto Lyra (Dafne Keen) seguire Lord Asriel (James McEvoy) in un nuovo mondo; in precedenza, la serie aveva introdotto un ragazzo di nome Will (Amir Wilson) che, proprio come Lyra, aveva attraversato un mondo finendo in una dimensione alternativa. Nella clip in alto vediamo Lyra e Will mentre si confrontano nel nuovo mondo di Cittàgaze e Miss Coulter (Ruth Wilson) che avverte qualcuno che ci sono molte persone che cercano Lyra e non sono tutte buone. Inoltre, un combattivo Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) ricorda a tutti che ha promesso di proteggere quella ragazzina molto speciale e si intravede l'elemento chiave della prossima stagione: il coltello dalla lama sottile che permette di squarciare i veli che esistono tra i vari mondi.

Le nuove aggiunte nel cast: Phoebe Waller-Bridge, Terrence Stamp e gli altri

Tra le new entry più attese della prossima stagione di His Dark Materials c'è sicuramente Andrew Scott che interpreterà il colonnello John Parry, anche conosciuto come Stanislaus Grumman. A sorpresa, è stato annunciato che Phoebe Waller-Bridge, sua partner nella seconda stagione di Fleabag, presterà la voce al daimon del suo personaggio (nel suo caso una procellaria di nome Sayan Kotor). Come è noto, nella serie i daimon sono rappresentazioni animali dell'anima che accompagnano ciascun protagonista. Ad annunciarlo è stato lo stesso Scott dicendo: "È per l'amicizia e la lealtà, cose che provo davvero per Phoebe nella vita reale. Quindi è meraviglioso!".

Un importante personaggio che vedremo nella seconda stagione del fantasy di BBC e HBO sarà Giacomo Paradisi che sarà interpretato dal leggendario Terrence Stamp (conosciuto per essere stato la voce di Jor-El in Smallville e il Generale Zod nei film di Superman). Come sanno i lettori della saga di Pullman, Paradisi era il proprietario del famoso coltello dalla lama sottile prima di Will e vive nella Torre degli Angeli a Cittàgazze. Oltre a lui, sono stati annunciati anche Jade Anouka (Turn Up Charlie), che sarà la regina del Clan del Lago Lubana di streghe Ruta Skadi e Simone Kirby (Peaky Blinders) che interpreterà la dottoressa Mary Malone, a capo del team di ricerca sulla Materia Oscura all'università di Oxford (o meglio, a una delle Università di Oxford).

His Dark Materials tornerà con la seconda stagione in autunno su BBC e HBO. In Italia arriverà presumibilmente poco dopo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.