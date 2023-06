High School Musical: The Musical: La Serie terminerà con la quarta stagione: Teaser trailer e data

News Serie TV

La stagione finale della serie di Disney+ ospiterà una grande reunion delle star originali del franchise: ecco chi tornerà.

Una buona e una cattiva notizia. Disney+ ha svelato la data di uscita (il prossimo 9 agosto) e diffuso il primo teaser trailer della quarta stagione di High School Musical: The Musical: La Serie. La nuova stagione, però, sarà l'ultima visto che per i ragazzi della East High arriverà il tanto atteso traguardo del diploma. Guardate qui sotto il teaser che anticipa il ritorno di alcuni volti noti del franchise, star dei film che si ritroveranno per una reunion.

High School Musical: The Musical: La Serie, cosa accadrà nella quarta stagione

Nella quarta stagione i ragazzi del liceo di East High saranno impegnati a portare in scena una produzione intitolata High School Musical 3: Senior Year e basata, quindi, sul terzo film della saga. Ma, attenzione, quando torneranno tra i corridoi del liceo, scopriranno che la scuola sarà diventata il set dell'atteso film (fittizio) High School Musical 4: The Reunion e che loro stessi faranno da comparse. Per ora High School Musical 4: The Reunion esiste soltanto nell'universo della serie e non come film indipendente, ma almeno sarà l'occasione per rivedere diversi volti noti.

"Dopo quattro anni alla East High, è ora di diplomarsi", ha dichiarato lo showrunner Tim Federle tramite un comunicato. "Questa sarà la nostra ultima partita. Questo show ha portato nella mia vita il cast, la troupe e i collaboratori più straordinari. Ai fan, che hanno abbracciato la nostra super-meta serie, vi amiamo. Non vediamo l'ora di condividere questo epico quarto atto con tutti voi", ha aggiunto.

Le star dei film che torneranno per una reunion

Gli attori dei film che rivedremo saranno Corbin Bleu, che ha interpretato il migliore amico di Troy, Chad; Lucas Grabeel, che ha interpretato l'amante del teatro Ryan; Monique Coleman, che ha interpretato il super intelligente Taylor; Bart Johnson, che ha interpretato l'allenatore Bolton; Alyson Reed, che ha interpretato l'insegnante di recitazione, la signora Darbus; e Kaycee Stroh, che ha interpretato la cheerleader diventata ballerina Martha. Grabeel, Bleu e Stroh, in realtà, erano già apparsi nella serie di Disney+. Niente da fare per Zac Efron e Vanessa Hudgens, i protagonisti più amati del franchise. Sebbene i due abbiano pubblicato delle foto dalla vera East High solo poco tempo fa, non sembra torneranno per un cameo. Lo showrunner di High School Musical: The Musical: La Serie Tim Federle era intervenuto per rispondere alle indiscrezioni "La considerera una straordinaria coincidenza", aveva detto a TVLine, "ma ci piacerebbe riavere Zac, Vanessa e tutti loro, quindi ci stiamo lavorando attivamente in questo momento". Possiamo sperare in una sorpresa dell'ultimo minuto?