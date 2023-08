High School Musical: La serie di Disney+ rivela cos'è successo a Troy e Gabriella

News Serie TV

Sul servizio streaming è ora disponibile la quarta e ultima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie.

Da poche ore è disponibile in streaming su Disney+ la quarta e ultima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie, adattamento televisivo del popolare franchise omonimo lanciato nel 2006. Gli ultimi episodi creano un ponte con i film, immaginando la realizzazione di High School Musical 4. E, tra le varie cose che succedono, incluso l'anticipato coming out di Ryan, il personaggio interpretato da Lucas Grabeel, ciò che sta attirando maggiormente l'attenzione in queste ore è il fatto che venga servito su un piatto d'argento un succoso aggiornamento sul destino di Troy e Gabriella, l'amata coppia con i volti di due giovanissimi Zac Efron e Vanessa Hudgens.

High School Musical: Cos'è successo a Troy, Gabriella e gli altri personaggi?

In un momento della stagione finale di High School Musical: The Musical: La Serie, Chad (Corbin Bleu) rivela che Troy e Gabriella stanno ancora insieme, sebbene le cose tra loro non vadano nel migliore dei modi. "Sono in terapia di coppia", spiega infatti il personaggio. Lui è uno dei veterani di High School Musical che arrivano alla East High per girare il sequel. Ci sono anche Taylor (Monique Coleman), Martha (Kaycee Stroh), Miss Darbus (Alyson Reed), il coach Bolton (Bart Johnson) e il già citato Ryan.

Oltre agli attuali problemi tra Troy e Gabriella, si scopre che lo stesso Chad è ora sposato con Taylor, la nuova preside della East High. Che Martha è una coreografa di fama mondiale. Che Ryan è felicemente sposato con un uomo affascinante interpretato da Scott Hoenig, con il quale sarà presto papà di due gemelli. E che Miss Darbus è prossima al pensionamento. Nessuna parola invece sulla Sharpay di Ashley Tisdale, che avevamo lasciato nello spin-off Sharpay's Fabulous Adventure (ambientato un anno dopo High School Musical 3) mentre inseguiva i suoi sogni a Broadway.

"Siamo stati super aperti a chiunque volesse tornare", ha detto lo showrunner Tim Federle in un'intervista con TVLine rilasciata prima degli scioperi di Hollywood. "Desideravo concentrarmi su questi fantastici personaggi originali che volevo così tanto fossero lì e che volevo registrassero una canzone e provassero una coreografia. È stata una grande festa, e devo dire che quando sono tornati nella palestra della East High per la prima volta dopo 15 anni, hanno perso il controllo delle loro emozioni".