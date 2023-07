High School Musical: The Musical: La Serie fa fare ufficialmente coming out a un personaggio dei film

News Serie TV

Per quasi due decenni i fan di High School Musical si sono chiesti se il personaggio interpretato da Lucas Grabeel, Ryan Evans, fosse gay: una clip della quarta stagione della serie sequel finalmente dà la conferma.

High School Musical: The Musical: La Serie dà finalmente una risposta a una domanda che i fan di High School Musical si pongono da quasi 20 anni. Una clip tratta dalla quarta stagione della serie di Tim Federle, quella finale in arrivo il 9 agosto su Disney+ , conferma che il personaggio di Ryan Evans (interpretato nel franchise da Lucas Grabeel) è gay ed è felicemente innamorato di un ragazzo.

High School Musical: The Musical: La Serie esaudisce un sogno dei fan

High School Musical: The Musical: La Serie è l'adattamento televisivo del popolare franchise lanciato nel 2006, scritto da Tim Federle per Disney+. Girata con lo stile di un documentario fittizio, la serie segue un gruppo di studenti del "vero" liceo di East High impegnati a mettere in scena diversi spettacoli musicali, proprio come accadeva nei film. La quarta stagione ospita diverse star del franchise originale tra cui Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad), Monique Coleman (Taylor), Kaycee Stroh (Martha), Bart Johnson (Coach Bolton) e Alyson Reed (Ms. Darbus) impegnati - purtroppo solo nell'universo della serie - a girare High School Musical 4 (tanto auspicato dai fan, ma mai arrivato).

It's time for the high school reunion we've all been waiting for… 😉 Here's a sneak peek of the opening number of #HSMTMTS, streaming August 9 on @DisneyPlus! pic.twitter.com/UUhsY1RXU5 — HSM: The Musical: The Series (@hsmseries) July 25, 2023

Il coming out di Ryan Evans

Disney+ ha rilasciato una clip di "High School Reunion", una canzone del quarto immaginario film intitolato High School Musical: The Reunion. La clip mostra Ryan che sale sul palco insieme a molti dei suoi ex compagni Wildcats per augurare a Ms. Darbus un felice pensionamento. Durante una pausa vediamo Ryan avvicinarsi al suo partner (interpretato da Scott Hoying) e dargli un bacio. "Questo significa molto per me", dice Ryan al suo ragazzo al minuto 1:25 della clip. E probabilmente lo stesso penseranno i fan guardando questa scena.

"La gente mi ha sempre chiesto se Ryan fosse gay", aveva dichiarato Grabeel a TVLine nel 2019. "Ho parlato molto con il regista Kenny Ortega della sua esperienza al liceo. Non aveva fatto coming out ma aveva quell'energia dentro di sé. È un momento così importante nella tua vita e stai cercando di capire così tante cose. Ora, per fortuna, le persone accettano e accolgono molto di più le differenze degli altri", aveva aggiunto.