Heartstopper vola su Twitter: Tutti pazzi per la nuova serie teen di Netflix

News Serie TV

Basato sull'omonima graphic novel di Alice Oseman, il drama di formazione LGBTQ+ è arrivato da poco in streaming ma ha già fatto proseliti che lo hanno fatto diventare trending topic.

Una delle serie tv più chiacchierate del momento (e di cui sicuramente continueremo a parlare nei prossimi giorni) è Heartstopper, una nuova serie teen arrivata su Netflix lo scorso venerdì e già diventata trending topic. Variety, infatti, ci fa sapere che il titolo è stato quello che ha generato più interazioni su Twitter nella settimana dal 18 al 24 aprile (in soli due giorni, se consideriamo che è uscito il 22 aprile). Anche nella Top 10 giornaliera di Netflix attualmente occupa il settimo posto in Italia e siamo pronti a scommettere che scalerà la classifica. Cosa ha colpito gli spettatori? Noi abbiamo qualche idea.

La trama e il cast di Heartstopper

Heartstopper, basata su una graphic novel di successo scritta da Alice Oseman (anche ideatrice della serie), racconta in 8 episodi da mezz'ora una storia all'apparenza molto semplice: un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. I protagonisti sono due adolescenti inglesi che frequentano un liceo riservato ai ragazzi. Quando Charlie (Joe Locke), un pensatore ipersensibile e apertamente gay, e Nick (Kit Connor, His Dark Materials), un giocatore di rugby allegro e dal cuore tenero, si siedono vicini, diventano subito amici. Ben presto scoprono che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono così affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Il resto del cast comprende Yasmin Finney, Sebastian Croft (Il Trono di Spade) e gli esordienti William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan e Rhea Norwood. Menzione speciale per una sempre fantastica Olivia Colman (sì, proprio lei, la regina di The Crown, scelta con un casting rimasto segretissimo fino all'uscita della serie) nel ruolo della comprensiva madre di Nick.

I numeri su Twitter e i commenti degli utenti

Negli ultimi giorni sono stati parecchi gli abbonati di Netflix che si sono appassionati a Heartsopper. Naturalmente non abbiamo a disposizione ancora i dati ufficiali diffusi dal servizio ma sappiamo che la serie ha già generato 929mila interazioni su Twitter, superando titoli forti come Bridgerton e Moon Knight. Dai commenti degli utenti, si capisce che hanno particolarmente apprezzato i temi LGBTQ+ e la loro rappresentazione sullo schermo, oltre che i bravi giovani attori. A queste cose si aggiunge uno stile particolare che sovrappone delicati elementi animati alle scene live-action per richiamare la graphic novel da cui la serie è tratta. Naturalmente ci si chiede già se ci sarà una seconda stagione, ma su questo torneremo. Qui sotto, intanto, potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di Heartstopper.