Heartstopper non avrà una quarta stagione: La storia si concluderà con un film

Netflix annuncia la conclusione di Heartstopper, non con una quarta stagione ma con un film. Ecco i primi dettagli.

La verità sulle sorti di Heartstopper è stata svelata. Dopo settimane di tribolazione dovute al protrarsi del mancato rinnovo della pluripremiata serie tv per una quarta stagione, ormai a più di sei mesi dall'uscita della terza, Netflix ha chiarito che la storia di Nick e Charlie, così come le storie dei loro amici, si concluderanno con un film basato sull'ancora inedito sesto e ultimo volume della graphic novel omonima scritta e illustrata da Alice Oseman, anche ideatrice dell'adattamento. Le riprese dovrebbero cominciare in estate, con Wash Westmoreland (Still Alice) scelto come regista.

Heartstopper: Cosa succederà nell'ultimo atto?

Stando alla sinossi ufficiale già condivisa dal servizio streaming, il film vedrà Nick e Charlie (interpretati rispettivamente da Kit Connor e Joe Locke) legati da un amore indissolubile. Ma con Nick che si prepara a partire per l'università e Charlie che trova una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre. Nel frattempo, anche i loro amici devono vedersela con gli alti e i bassi dell'amore e dell'amicizia, affrontando le sfide agrodolci della crescita e del cambiamento. La domanda ricorrente per tutti loro sarà: i primi amori possono davvero durare per sempre?

Per la prima volta dagli esordi della produzione, Connor e Locke daranno il loro contributo anche come produttori esecutivi. Attraverso un comunicato, Oseman ha dichiarato: "Sono felicissima di poter raccontare la fine della storia di Heartstopper. Sono molto grata a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere tutto questo possibile e agli incredibili fan... per la vostra pazienza e passione. Non vedo l'ora di portare questa storia a una conclusione magica".