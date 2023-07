Heartstopper: L'amore trionfa nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

I nuovi 8 episodi della serie LGBTQ+ di Alice Oseman saranno disponibili in streaming su Netflix dal 3 agosto.

Nick e Charlie faranno nuove scintille di mille colori nell'imminente seconda stagione di Heartstopper, uno degli appuntamenti più attesi dal giovane pubblico di Netflix quest'estate. La serie basata sull'omonimo romanzo grafico di Alice Oseman tornerà in streaming con 8 nuovi episodi il 3 agosto. Nel frattempo, la piattaforma ne ha diffuso il trailer ufficiale, che anticipa qualcosa in più sul prossimo capitolo della zuccherosa storia d'amore tra i personaggi interpretati da Kit Connor e Joe Locke.





Heartstopper: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Come ricorderete (o forse no, visto che sono passati sedici mesi dall'ultima volta), Nick e Charlie non sono stati mai così vicini e innamorati come lo sono ora. Nel finale del ciclo inaugurale, un Charlie giù di morale per come stavano andando le cose con Nick aveva lasciato la squadra di rugby e si era allontanato dal suo interesse amoroso, dal suo canto un po' confuso sul suo orientamento sessuale e spaventato dalle possibili conseguenze di un coming out. Trovato la chiarezza e il coraggio necessari, Nick aveva detto a Charlie di non voler rompere con lui e i due si erano baciati. Inoltre, a un appuntamento al mare, Nick gli aveva parlato del suo piano per uscire allo scoperto, rendendo molte felice Charlie.

Nella seconda stagione, i due navigheranno nella loro nuova relazione col vento in poppa - o quasi, considerando ancora qualche comprensibile difficoltà di Nick -, cogliendo opportunità e sperimentando prime volte. E una grande opportunità per stare insieme senza troppi condizionamenti sarà un viaggio a Parigi con la scuola. Al contrario, non andrà altrettanto bene per Tara e Darcy (interpretate da Corinna Brown e Kizzy Edgell), alle prese con qualche difficoltà nella loro di relazione, mentre per Tao ed Elle (William Gao e Yasmin Finney) arriverà finalmente il momento di andare oltre i convenevoli e capire se tra loro potrà esserci qualcosa di più di un'amicizia. Tra esami all'orizzonte, la suddetta gita scolastica e un ballo da organizzare, Nick, Charlie e il resto del gruppo avranno molto a cui pensare mentre affronteranno le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.