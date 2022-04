Heartstopper: Il trailer ufficiale della serie tv che esplora l'amore tenero e sincero tra due ragazzi

News Serie TV

Heartstopper, la serie di formazione basata sulla graphic novel di Alice Oseman è attesa su Netflix dal 22 aprile. Ecco il trailer ufficiale sottotitolato in italiano.

L'amore vince sempre, anche contro le più sfavorevoli previsioni. Charlie e Nick non potrebbero essere più diversi. Eppure, in Heartstopper, una nuova serie di Netflix disponibile in streaming dal 22 aprile, scopriranno di condividere molto più di quanto avevano immaginato o sperato, come rivela il delizioso trailer ufficiale appena diffuso dalla piattaforma.

La trama e il cast di Heartstopper

Basata sull'omonima graphic novel di successo di Alice Oseman, anche ideatrice della serie, Heartstopper racconta una storia di amore, amicizia, lealtà e salute mentale incentrata su due adolescenti inglesi che frequentano un liceo maschile. Charlie (l'esordiente Joe Locke) è un tipo pacato, sensibile, nervoso e fin troppo riflessivo. Tende a mascherare le proprie emozioni e a preoccuparsi più della felicità altrui che della propria. Studia e legge tanto, al punto che lo si potrebbe definire un secchione, ed è gay. Nick (Kit Connor, His Dark Materials) può sembrare scortese e irritante, come un qualsiasi giocatore di rugby, la sua grande passione, ma in realtà è gentile, paziente, estremamente aperto e sempre pronto a difendere i suoi amici e i suoi cari. Ha poca considerazione della sessualità di Charlie, ma inizia a capire che in certe cose forse si è solo omologato, ritrovandosi così confuso e spaventato quando si rende conto di provare dei sentimenti per il suo nuovo compagno di banco.

Mentre Charlie e Nick realizzano che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso, entrambi e il loro gruppo di amici affrontano un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica. Negli otto episodi recitano anche Yasmin Finney (presto anche nel film What If?), Sebastian Croft (Il Trono di Spade) e gli esordienti William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan e Rhea Norwood.