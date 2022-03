Heartstopper: Il primo trailer della serie LGBTQ di Netflix ne annuncia la data

News Serie TV

Il teen drama si basa sull'amato romanzo grafico scritto e illustrato da Alice Oseman.

Un deliziosissimo romanzo grafico scritto e illustrato da Alice Oseman, Heartstopper e la sua storia sono ormai a un passo dal farsi conoscere anche dal grande pubblico internazionale attraverso l'omonima serie tv della quale Netflix ha appena annunciato la data di debutto, 22 aprile, e diffuso il primo trailer.





La trama e il cast di Heartstopper

Scritta dalla stessa Oseman, Heartstopper racconta una storia di amore, amicizia, lealtà e salute mentale incentrata su due adolescenti inglesi che frequentano un liceo maschile. Quando il pacato Charlie (l'esordiente Joe Locke) e l'appassionato di rugby Nick (Kit Connor, His Dark Materials) si conoscono a scuola, realizzano ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il loro gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Il resto del giovane cast include la diciassettenne trans Yasmin Finney (presto anche nel film What If?), Sebastian Croft (Il Trono di Spade) e gli esordienti William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan e Rhea Norwood. Otto gli episodi prodotti, tutti diretti da Euros Lyn (Last Tango in Halifax, Torchwood).