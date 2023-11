Heartstopper dà un volto a Michael Holden nella stagione 3

News Serie TV

Darragh Hand interpreterà il personaggio nei prossimi episodi della serie tv di Netflix.

Heartstopper ha trovato il suo Michael Holden. A interpretare il nuovo personaggio nella terza stagione della serie tv di Netflix tratta dall'omonimo romanzo grafico di successo scritto e disegnato da Alice Oseman sarà Darragh Hand, giovane attore visto brevemente nell'apprezzato poliziesco britannico Testimoni silenziosi. Il suo casting è stato annunciato dalla stessa Oseman con un paio di fotografie condivise su Instagram, le quali lo ritraggono insieme alla co-star Jenny Walser.

Heartstopper 3: Cosa sappiamo di Michael Holden

La notizia dell'arrivo di Darragh Hand nel cast di Heartstopper segue di poco più di un mese l'inizio delle riprese della terza stagione, in forte ritardo a causa del doppio sciopero degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA. "Alcuni di voi lo hanno già capito, ma per quelli che non l'hanno fatto, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Darragh Hand nei panni di Michael Holden nella famiglia di Heartstopper per la stagione 3!", ha scritto Oseman nella didascalia che accompagna lo scatto.

"Oltre ad apparire nella graphic novel, Michael - insieme a Tori - è uno dei personaggi principali del mio primo romanzo in assoluto, Solitaire", ha aggiunto la sceneggiatrice e produttrice esecutiva riferendosi al libro in Italia pubblicato da Newton Compton Editori con il titolo Senza nuvole. "Perciò ero molto nervosa ed entusiasta di iniziare la ricerca del nostro Michael! Lui è un bizzarro, eccentrico ottimista con un carattere solare, ed è stata una sfida trovare qualcuno che sentissi davvero incarnare il Michael dei libri. Ma poi è arrivato Darragh e ci ha scaldato il cuore, ci ha fatto ridere tutti così tanto e si è complementato perfettamente con la Tori Spring di Jenny Walser. Non vedo l'ora che incontrate Michael nella terza stagione!".

In Solitaire, pubblicato nel 2014, Oseman racconta la storia di Tori, la sorella di Charlie, una ragazza che non sa come tornare a essere felice. Quando incontra Michael, un coetaneo dolce e sensibile, insieme provano a smascherare il misterioso Solitaire, che sta cercando di terrorizzare tutta la scuola con strani messaggi e minacce. Nel romanzo appaiono per la prima volta Nick e Charlie, ai quali l'autrice ha poi dedicato a partire dal 2015 la fortunatissima serie di graphic novel Heartstopper. Serie che sta per tornare nelle librerie con il quinto volume e della quale Oseman ha appena annunciato la prossima conclusione con il sesto volume.