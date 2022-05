Heartstopper continua: Netflix ordina le stagioni 2 e 3

Nelle ultime settimane è stato un continuo nelle pagine social di Netflix: "Quando rinnovate Heartstopper?", "Perché non avete ancora rinnovato Heartstopper?", "Sbrigatevi a rinnovare Heartstopper", "Sì, ma, Heartstopper 2?". Ora, la risposta alle richieste incessanti dei fan è finalmente arrivata, e supera persino le loro aspettative o speranze. Il servizio streaming ha annunciato che il delizioso teen dramedy LGBTQ basato sul romanzo illustrato di Alice Oseman tornerà con altre due stagioni: la seconda e la terza.

Oltre ad aver conquistato tantissimi spettatori in giro per il mondo, Heartstopper è stata accolta da critiche entusiaste. La serie segue gli adolescenti britannici Charlie Spring e Nick Nelson (interpretati da Joe Locke e Kit Connor), l'uno pacato e sensibile l'altro popolare e sicuro di sé, mentre passano da compagni di banco ad amici a fidanzati. Il tutto circondati dai loro amici o presunti tali. Attraverso le loro storie, la serie affronta con dolcezza e semplicità un sentiero fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé.

Anche ideatrice dell'adattamento televisivo, Oseman tornerà nelle stagioni 2 e 3 come sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Su Twitter, Netflix ha scritto: "A coloro che si sono innamorati di Nick e Charlie, hanno pianto vedendo la magica storia di Alice Oseman prendere vita, o si sono sentiti rappresentati per la prima volta sullo schermo, siamo felici di annunciare che Heartstopper è stata rinnovata per altre due stagioni!". Oseman ha poi salutato la notizia del rinnovo con questo tweet:

Can't wait for @AliceOseman and co. to do even more wonderful things with these characters! 💕 pic.twitter.com/taZeVZm9ou