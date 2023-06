Heartstopper 2: In anteprima la scena d'apertura della nuova stagione

News Serie TV

La serie di Netflix basata sui romanzi grafici di Alice Oseman tornerà in tv il 3 agosto.

Siamo esseri così complessi, eppure basta un saluto dalla persona che ci piace per accendere il sole sulla nostra giornata. È quello che succede a Charlie nella scena d'apertura dell'attesissima seconda stagione di Heartstopper, mostrata in anteprima all'evento globale per i fan TUDUM di San Paolo del Brasile in attesa dell'uscita degli episodi su Netflix il 3 agosto.

La stagione 2 di Heartstopper

Chiaramente, a mandare quel messaggino a Charlie (Joe Locke) è Nick (Kit Connor), il suo innamorato. Nel ciclo inaugurale della serie LGBTQ+ basata sull'omonimo romanzo grafico di Alice Oseman, i due studenti inglesi hanno cominciato a conoscersi, scoprendo di piacersi. Tuttavia, alcune difficoltà, tra cui quelle di Nick di riconoscere il fatto che possa piacergli un ragazzo tanto quanto una ragazza e, conseguentemente, di rendere pubblica la sua relazione con Charlie, li ha tenuti sulle montagne russe fino a quella giornata al mare, quando Nick ha detto di voler essere più chiaro con gli amici circa la sua bisessualità e più tardi ha fatto coming out con la madre.

Nella stagione 2, la coppia vivrà il proprio sentimento alla luce del sole, cogliendo appieno le opportunità offerte dalla loro nuova relazione anche durante una gita scolastica nella Città dell'Amore per antonomasia, Parigi. Nel frattempo, Tara e Darcy (Corinna Brown e Kizzy Edgell, le stesse attrici che introducono la clip) incontrano difficoltà inattese nella loro relazione, mentre Tao ed Elle (William Gao e Yasmin Finney) cercano di andare oltre la loro amicizia. Tra esami all'orizzonte, la suddetta gita scolastica e un ballo da organizzare, Nick, Charlie e i loro amici avranno molto a cui pensare mentre affronteranno le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.