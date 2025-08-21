Hayley Atwell e Rupert Everett nella stagione 2 di Rivals, un nuovo ruolo in tv per Imelda Staunton e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, Omid Abtahi nel cast di Joseph of Egypt e Mike Epps protagonista di una sitcom dell'ideatore di Black-ish per CBS.

Due ospiti d'eccezione per la seconda stagione del dramedy di Disney+ Rivals: la star di Mission: Impossible Hayley Atwell e la star de Il matrimonio del mio migliore amico Rupert Everett hanno ottenuto un ruolo da guest star.

Ambientata nel mondo spietato della televisione britannica degli anni '80, Rivals esplora la rivalità tra Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), un ex campione olimpico e deputato conservatore descritto come un libertino incorreggibile e pericolosamente carismatico, e Lord Baddingham (David Tennant), il suo vicino di casa tenacemente ambizioso ed egoista, a capo di un'emittente televisiva privata.

Atwell interpreterà Helen Gordon, l'ex moglie di Rupert e la madre dei suoi due figli, Marcus e Tabitha. Everett sarà invece Malise Gordon, l'attuale marito di Helen, l'ex allenatore e mentore di Rupert. Con loro, al cast si sono uniti anche Maxim Ays (Sanditon), Holly Cattle (Young Sherlock), Oliver Dench (Hotel Portofino), Amanda Lawrence (Malory Towers), Bobby Lockwood (Casualty), Eliot Salt (Slow Horses) e Jonny Weldon (One Day).

Imelda Staunton nella miniserie su Tommy e Tuppence

La star di The Crown Imelda Staunton, famosa anche per i suoi trascorsi nei film di Harry Potter, reciterà in Tommy & Tuppence, prossima serie di BritBox basata sui romanzi di Agatha Christie incentrati sull'omonima coppia di investigatori dilettanti. Al cast si sono uniti anche Antonia Thomas (The Good Doctor) e Josh Dylan (The Buccaneers), scelti per i due ruoli principali. Un duo di detective "intramontabile", Tommy, uno scrittore di gialli meticoloso e affascinante che sembra aver perso la passione, e Tuppence, un'attrice e una forza della natura che non accetta un no come risposta, si innamorano, si lasciano e poi ci ricascano, risolvendo misteri avvincenti e divertenti lungo la strada. Staunton vestirà i panni di zia Ada, un'ironica detective privata in pensione. Lei ama suo nipote Tommy, sopratutto perché non la sminuisce mai.

Omid Abtahi si unisce al cast di Joseph of Egypt

Ci sarà anche Omid Abtahi (American Gods, The Mandalorian) nel prossimo drama biblico di Prime Video Joseph of Egypt. La miniserie di otto episodi racconta la storia di Giuseppe, che, tradito dai fratelli gelosi, sfida ogni aspettativa e raggiungere un potere incredibile in Egitto, secondo solo a quello del Faraone. Ma quando il suo passato lo raggiunge, si trova di fronte alla prova definitiva. Secondo Deadline, Abtahi interpreterà Ankuh.

Mike Epps protagonista di una sitcom dell'ideatore di Black-ish per CBS

L'ideatore di Black-ish Kenya Barris sta collaborando con CBS allo sviluppo di una sitcom con protagonista l'attore, comico e cantante Mike Epps, già uno dei volti della sua sitcom per Netflix prossima alla conclusione The Upshaws. Il progetto senza titolo racconta di due fratelli estraniati (uno dei quali interpretato da Epps) che, dopo la devastazione di Altadena a causa degli incendi boschivi, si riuniscono per vendere la casa della nonna defunta a un costruttore privato. Ma quando scoprono che il/la badante possiede ora parte della casa e si rifiuta di venderla, sono costretti a vivere insieme e ad affrontare le loro differenze - e il vero significato di comunità, eredità e famiglia.

You're Killing Me arruola Amalia Williamson e Tom Cavanagh

Amalia Williamson (Sullivan's Crossing) e Tom Cavanagh (The Flash) hanno raggiunto Brooke Shields nel cast di You're Killing Me (precedentemente Allie & Andi), il prossimo crime drama di Acorn TV creato da Robin Bernheim (Quando chiama il cuore). Ambientata in una città coloniale del New England, la serie segue una scrittrice di successo (Shields) formare un'alleanza improbabile con un'aspirante scrittrice e influencer (Williamson) per trovare l'assassino di un caro amico. La Andi della Williamson è una sfacciata ragazza prodigio che, prima di perdere tutto, era una celebrità emergente. Cavanagh sarà nel frattempo Jack, il nuovo detective capo del Dipartimento di Polizia di Founders Cove, il quale sta cercando di adattarsi alle stranezze della vita di provincia.

BBC annuncia l'adattamento di Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor

BBC ha annunciato l'arrivo in tv entro fine anno di Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor, adattamento del pluripremiato romanzo omonimo di Adam Kay, con l'esordiente Cian Eagle-Service e Peter Serafinowicz (The Tick) nei due ruoli principali. La miniserie in due parti racconta la storia di Dexter Procter (Eagle-Service), un pediatra di 10 anni e il medico più giovane al mondo ad aver risolto misteri medici (spesso disgustosi), ad aver salvato il suo lavoro e ad aver trovato il suo posto nel mondo. Serafinowicz veste i panni del Dott. Drake, un collega geloso che non sopporta l'idea che un bambino lavori come medico e passa ogni secondo della sua vita cercando di far licenziare Dexter.