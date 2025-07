Hawkeye, Jeremy Renner ritratta sulla stagione 2: "Sono sicuro che si farà"

News Serie TV

Jeremy Renner ritratta le precedenti dichiarazioni sulla seconda stagione di Hawkeye ed è convinto che prima o poi si realizzerà.

Occhio di Falco potrebbe tornare molto presto nel Marvel Cinematic Universe. A raccontare di più di recente (e a sorpresa) è stato proprio Jeremy Renner. Introdotto sin da principio come uno degli Avengers originali, Occhio di Falco è uno dei pochi superstiti del gruppo insieme a Hulk e Thor ma il suo destino, finora, non è stato chiarito da parte degli Studios, soprattutto dopo la prima stagione di Hawkeye. Cosa ne sarà del suo supereroe?

Hawkeye, Jeremy Renner è convinto che una stagione 2 si farà: “Sono sicuro che succederà”

Non molto tempo fa, Jeremy Renner aveva spiegato che la seconda stagione di Hawkeye non era andata in porto a causa di alcuni problemi dietro le quinte. All’attore non è piaciuta l’offerta ricevuta, così gli episodi sono stati temporaneamente archiviati. Pare, però, che qualcosa sia cambiato da allora, perché le recenti dichiarazioni di Jeremy Renner suggerirebbero un grande ritorno per Clint Barton. Ai microfoni di Empire, l’attore ha aggiornato sullo stato di Hawkeye e ha confessato di essere “sicuro che alla fine faremo una seconda stagione”.

Non molto tempo fa, Jeremy Renner aveva ammesso a High Performance di aver declinato l’offerta per una seconda stagione poiché gli era stata offerta metà della retribuzione prevista, motivo per cui le trattative non sono andate a buon fine. “Ci vorrà il doppio del lavoro per la metà della retribuzione, otto mesi del mio tempo in pratica per la metà della cifra”, aveva dichiarato a maggio 2025, riferendosi all’incidente con lo spazzaneve che l’ha coinvolto nel 2023. “Pensavano che fossi la metà del solito Jeremy dopo l’incidente? È per questo che vogliono pagare la metà di quanto ho guadagnato nella prima stagione?”.

A distanza di settimane, è possibile che l’attore e gli Studios abbiano trovato un accordo. Come ha rivelato ad Empire: “Sono sempre felice di essere in quel mondo, amico... Adoro tutti quei ragazzi, adoro il personaggio. Sono sicuro che alla fine faremo una seconda stagione e altre cose. E sono felice di farlo”. Nella sua dichiarazione, Jeremy Renner si riferisce anche ad “altre cose” che potrebbero riguardare anche il ritorno di Clint Barton sul grande schermo. I Marvel Studios al momento sono impegnati con le riprese di Avengers: Doomsday, quinto film corale che potrebbe riportare Occhio di Falco in azione. Per sconfiggere Dottor Destino, è necessario tutto l’aiuto possibile: e allora perché non tirare in ballo anche uno dei pochi Vendicatori originali rimasti in circolazione?