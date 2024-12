Harry Potter, nuove indiscrezioni sul cast della serie: Sharon Horgan come Minerva McGranitt e Brett Goldstein come Hagrid?

News Serie TV

Continuano a circolare nomi degli attori a cui sarebbero stati offerti importanti ruoli nella serie basata sui libri di Harry Potter in arrivo tra il 2026 e il 2027: ecco gli ultimi rumor.

Non solo Mark Rylance nel ruolo di Silente e Paapa Essiedu in quello di Piton. La situazione rumor sul presunto cast della serie basata sui libri di Harry Potter, in sviluppo a HBO, è ormai fuori controllo, tanto che è difficile distinguere tra mere speranze dei fan e nomi effettivamente vicini alle parti dei protagonisti. Mentre sono ancora in corso i casting per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron (per assegnare i quali la produzione sta valutando le audizioni di ben 32mila bambini), sembra che si stia dando comunque priorità ai casting degli adulti, in particolare per i ruoli dei famosi professori di Hogwarts. Deadline di recente ha diffuso nuove indiscrezioni che parlano della star di Bad Sisters Sharon Horgan in lizza per il ruolo dell'amata professoressa Minerva McGranitt (nei film interpretata da Maggie Smith) e dell'attore di Ted Lasso Brett Goldstein in quello del guardiacaccia Hagrid (Robbie Coltrane nella saga cinematografica). Ma i loro non sono gli unici nomi che circolano.

Harry Potter: Gli ultimi rumor sui casting della serie

Facciamo il punto. Il primo nome a circolare, qualche settimana da, è stato quello del premio Oscar Mark Rylance per il ruolo del preside di Hogwarts Silente (interpretato nei film da Richard Harris e poi da Michael Gambon). Più di recente si è fatto anche il nome di Mark Strong, sempre come candidato per la parte di Silente, insieme a Paapa Essiedu di I May Destroy You per il ruolo di Severus Piton (nei film Alan Rickman). Gli ultimi nomi che circolano sono quelli dei già citati Sharon Horgan e di Brett Goldstein, ma pare che anche la star de La Favorita Rachel Weisz sia nella lista dei candidati per il ruolo della McGranitt. Deadline riferisce che nessuno degli attori sopracitati ha comunque ricevuto offerte formali e che HBO, interpellata al riguardo, si limita a rispondere con la nota di rito: "Apprezziamo che una serie di così alto profilo attiri un sacco di voci e speculazioni. A mano a mano che procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi". Una risposta del genere non fa che alimentare la curiosità degli appassionati che, probabilmente, continueranno a fare speculazioni sul cast fino a quando non saranno confermati gli attori scelti per tutti i ruoli chiave. Le indiscrezioni non si limitano agli attori, ma c'è attenzione anche verso gli addetti ai lavori; Deadline ha svelato, per esempio, che la costumista della serie sarà la vincitrice dell'Oscar per Povere Creature Holly Waddington.

Le notizie ufficiali sulla serie

Quello che sappiamo di certo è che la serie, che promette di essere molto più fedele ai libri rispetto a quanto abbiano fatto i film, coinvolge come produttrice esecutiva la scrittrice dei libri J.K. Rowling. Il progetto, il cui debutto è previsto su HBO tra la fine del 2026 e il 2027, terrà impegnato il team di produzione per un periodo di circa 10 anni. Le riprese inizieranno nell'estate del 2025 presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film. Sappiamo, inoltre, che è coinvolto anche il produttore dei film David Heyman e che Francesca Gardiner e Mark Mylod, già dietro un titolo prestigioso come Succession, saranno rispettivamente showrunner e regista della serie. Proprio Gadiner e Mylod, qualche giorno fa, a proposito dei casting si sono limitati a dire che le scelte ricadranno su attori più vicini alle età "canoniche" dei personaggi dei libri (Piton, per esempio, nei libri ha 31 anni e i Dursley, la famiglia che accoglie Harry dopo la morte dei suoi genitori, sono molto più giovani di quanto non fossero nei film).