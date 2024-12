Harry Potter, svelato quando inizieranno le riprese della Serie TV

News Serie TV

In tantissimi hanno partecipato ai casting di Harry Potter, serie tv in fase di sviluppo con HBO, ed è stato proprio il CEO ad annunciare la finestra d'inizio delle riprese.

Hogwarts tornerà presto in azione, almeno stando alle recentissime dichiarazioni del CEO di HBO Casey Bloys. In tantissimi hanno preso parte alle prime fasi di casting: sono circa 32mila i bambini che hanno partecipato alle audizioni per interpretare i più giovani membri del cast, incluso naturalmente il protagonista Harry Potter. Secondo quanto riferito, i produttori dovranno esaminare ogni singolo provino nei prossimi mesi, con un team al lavoro impegnato nella visione dai 500 ai 1000 al giorno. Ma a quando l’inizio delle riprese? Secondo Bloys, non bisognerà attendere poi molto.

Harry Potter, rivelato quando inizieranno le riprese della Serie TV: in tantissimi hanno partecipato alle audizioni

La Serie TV di Harry Potter si sta avvicinando sempre più ad un primo, grande traguardo. Come anticipato dal regista e produttore esecutivo Mark Mylod, ad oggi ben 32mila bambini hanno preso parte ai casting, per cui è soltanto questione di tempo prima che la serie tv individui i suoi prossimi, giovani protagonisti che animeranno ancora una volta Hogwarts, seppur sul piccolo schermo.

Non abbiamo ancora fatto scelte definitive, ma stiamo lavorando ad una rosa di candidati per gennaio. Vogliamo concentrarci sulla crema dei talenti attoriali britannici, rendendo omaggio a questa incredibile tradizione di attori teatrali brillanti e poi naturalmente stiamo seguendo i libri con il casting canonico.

A tale proposito, la showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner ha precisato che sceglieranno gli interpreti seguendo l’età corretta del romanzo. Ciò significa che, ad esempio, Severus Piton dovrebbe attenersi ai suoi 31 anni. In merito al personaggio in questione, The Hollywood Reporter aveva riferito che Paapa Essiedu fosse stato preso in considerazione per il ruolo. Pur non avendo confermato o smentito il casting, Mark Mylod ha voluto precisare che "nessuno può sostituire Alan Rickman, ma possiamo trovare il prossimo Alan Rickman", riferendosi al compianto attore scomparso nel 2016. Come piccola anticipazione, la showrunner ha poi rivelato che i fan potranno scoprire aree di Hogwarts ancora inesplorate. Il CEO di HBO, Casey Bloys, ha poi aggiunto durante la presentazione del programma Max del 2025 che le riprese della serie tv tratta dai romanzi d J.K. Rowling (che nella serie tv è stata coinvolta anche come produttrice esecutiva) dovrebbero partire a metà estate 2025, avendo largo margine per poi debuttare in TV nel corso del 2026.