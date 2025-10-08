TGCom24
News Serie TV

Harry Potter: John Lithgow è Albus Silente nelle prime foto trapelate dal set della serie tv

Emanuele Manta
10

Fanno il giro del web le prime foto di John Lithgow negli iconici panni di Albus Silente sul set della serie tv di HBO Max basata sugli amati romanzi di Harry Potter.

Harry Potter: John Lithgow è Albus Silente nelle prime foto trapelate dal set della serie tv

Se hai per le mani una delle produzioni televisive più attese dei prossimi anni, capita - purtroppo o per fortuna - che il suo sia anche uno dei set più spiati del momento. Stiamo parlando di Harry Potter, chiaramente, e alcune foto trapelate sul web nelle ultime ore mostrano per la prima volta l'attore John Lithgow negli iconici panni di Albus Silente, il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Harry Potter: John Lithgow nella serie tv di HBO Max

Attesa su HBO Max per il 2027, anche in Italia, dove il servizio streaming sarà lanciato il prossimo anno, Harry Potter è un nuovo adattamento degli amati romanzi dell'omonima saga fantasy dell'autrice britannica J.K. Rowling, adattati per la tv da Francesca Gardiner (Succession). Dopo aver visto un emozionato Dominic McLaughlin nei panni del maghetto protagonista e Nick Frost in quelli del gigantesco guardiacaccia di Hogwarts Rubeus Hagrid, le nuove foto, non ufficiali, ritraggono l'attore conosciuto per i suoi trascorsi in Dexter e The Crown assumere il ruolo del potentissimo mago Albus Silente (interpretato al cinema prima da Richard Harris e poi da Michael Gambon, entrambi scomparsi) durante alcune riprese su una spiaggia della Cornovaglia. Negli scatti, il personaggio indossa abiti da mago e sfoggia una lunga barba bianca, a tratti spettinata a causa del vento. Lo si vede inoltre stendere le braccia (probabilmente per lanciare una magia) e muoversi affannosamente sulla battigia.

Lithgow, che in passato ha dovuto difendersi dalle critiche al suo ingaggio come interprete di Albus Silente a causa della sua nazionalità - "Non sono inglese, è vero. Ma ho già interpretato un inglese in tv", aveva detto, aggiungendo: "È un'enorme emozione interpretare Silente. So che ci sono molte persone scandalizzate dal fatto che un americano sia stato scelto per impersonare l'ultimo grande mago inglese, ma farò del mio meglio" - si aggiunge agli altri membri del cast principale Alastair Stout (interprete di Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermione Granger), Janet McTeer (Minerva McGranitt) e Paapa Essiedu (Severus Piton).

