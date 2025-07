Harry Potter, iniziate le riprese della Serie TV: Ecco Dominic McLaughlin, il nuovo Harry, sul set

News Serie TV

Inizia ufficialmente una nuova era per la saga di Harry Potter: è partita, nel Regno Unito, la produzione della serie targata HBO Max che ha diffuso la prima foto del giovane protagonista nei panni del maghetto e annunciato nuovi membri del cast.

Le riprese della nuova chiacchieratissima Serie TV Harry Potter firmata HBO sono finalmente iniziate nel Regno Unito, presso i celebri Warner Bros. Studios di Leavesden, gli stessi in cui vennero girati i film della saga. E con l'inizio della produzione, arriva anche la prima, iconica immagine ufficiale: Dominic McLaughlin, il giovane attore scelto per interpretare Harry Potter, è stato immortalato per la prima volta in abiti da mago in un'immagine diffusa da Warner Bros. Discovery e sui social di HBO Max.

Harry Potter: Al via le riprese della Serie TV

La serie, definita dagli stessi produttori come un "adattamento fedele" dei romanzi di J.K. Rowling, debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, includendo tra i mercati di lancio anche Italia, Germania e Regno Unito. Ogni stagione sarà dedicata a uno dei sette libri, con l’intento di approfondire aspetti della storia e del mondo magico che non avevano trovato spazio nei film.

Il nuovo Harry Potter: chi è Dominic McLaughlin

Dominic McLaughlin, giovane attore britannico, è al suo primo ruolo di rilievo e prenderà il testimone da Daniel Radcliffe, protagonista della saga cinematografica degli anni 2000. Nella prima immagine diffusa da HBO, McLaughlin indossa le iconiche vesti di Hogwarts, pronto ad affrontare i prossimi dieci anni come protagonista sul piccolo schermo. Al suo fianco ci saranno altri due volti nuovi: Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger.

Il cast e le nuove aggiunte

Oltre ai tre protagonisti, HBO ha confermato diversi nuovi ingressi nel cast. Rory Wilmot interpreterà Neville Paciock, Amos Kitson sarà Dudley Dursley, Louise Brealey vestirà i panni di Madama Bumb, mentre Anton Lesser sarà Garrick Olivander (tutti e quattro nella foto qui in basso). Tra le presenze già annunciate ricordiamo John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Paapa Essiedu nei panni di Minerva McGranitt, Janet McTeer come Severus Piton e Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid. Lox Pratt sarà Draco Malfoy, affiancato da Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy. Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno rispettivamente Petunia e Vernon Dursley, mentre Katherine Parkinson sarà Molly Weasley.

HBO ha anche svelato anche altri membri del team creativo: Adriano Goldman (Direttore della Fotografia), Cate Hall (Hair & Makeup Designer), Paul Herbert (Stunt coordinator), Mark Holt (Responsabile degli effetti speciali), Mara LePere-Schloop (Responsabile della produzione), Naomi Moore (Scenografa), John Nolan (Supervisore degli effetti speciali), Alexis Wajsbrot (Responsabile degli effetti visivi), Dom Sidoli (Produttore degli effetti visivi), e la già annunciata Holly Waddington (Costumista).

Come sappiamo, Francesca Gardiner sarà showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Mark Mylod, noto per il suo lavoro in Succession, sarà regista e produttore esecutivo. J.K. Rowling sarà coinvolta direttamente come produttrice esecutiva, affiancata da Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, storico produttore dei film della saga.

Foto: Courtesy Warner Bros. Discovery