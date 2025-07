Harry Potter: Un primo sguardo a Nick Frost nei panni di Hagrid nella Serie TV

News Serie TV

HBO Max ha diffuso la prima foto dell'amato personaggio di Rubeus Hagrid interpretato da Nick Frost nella serie TV di Harry Potter in arrivo nel 2027.

Le riprese della serie TV di Harry Potter targata HBO sono entrate nel vivo e, dopo aver diffuso la primissima foto di Dominic McLaughlin, il nuovo Harry, sul set, HBO Max ha condiviso anche la prima immagine ufficiale di uno dei personaggi più amati del mondo magico dei libri: Rubeus Hagrid, ora interpretato da Nick Frost.

Harry Potter: Ecco il nuovo Hagrid

Famoso per i suoi ruoli in L'alba dei morti dementi e Hot Fuzz, Frost raccoglie l'importante eredità di Robbie Coltrane, che ha interpretato il gigantesco guardiacaccia di Hogwarts per tutti e otto i film della saga cinematografica. Nella nuova foto diffusa da HBO Max, Frost appare con l'iconico cappotto di pelle, barba folta e l'inconfondibile sguardo bonario che i fan associano da sempre a Hagrid.

In un'intervista con Variety, Frost ha parlato del suo approccio al personaggio, dichiarando: "Sono davvero consapevole di ciò che è venuto prima. Robbie Coltrane ha fatto un lavoro straordinario, ma non ho intenzione di copiarlo. Voglio essere rispettoso del materiale, ma allo stesso tempo esplorare nuove sfumature". L'attore ha descritto il suo Hagrid come "un bambino grande, violento, tenero e un po' perso" e ha sottolineato quanto la struttura della serie gli permetta di approfondire questi aspetti più intimi del personaggio.

I nuovi volti della serie tv

Oltre a Nick Frost, la serie vanta un cast stellare e variegato. Dominic McLaughlin vestirà i panni del giovane Harry Potter, accompagnato da Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). I tre protagonisti sono stati selezionati tra oltre 30.000 aspiranti attori durante i casting. Tra gli altri membri del cast troviamo John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton e Katherine Parkinson nei panni di Molly Weasley.

La serie è descritta dai produttori come un "adattamento fedele" dei sette romanzi di J.K. Rowling, con l'ambizione di esplorare in modo più ampio e dettagliato il mondo magico. Ogni stagione sarà dedicata a un singolo libro, permettendo agli sceneggiatori di dare spazio a sottotrame e personaggi che nei film originali erano stati trascurati o tagliati. La showrunner Francesca Gardiner (His Dark Materials, Killing Eve) guiderà il progetto insieme al regista Mark Mylod (Succession), con la stessa Rowling coinvolta come produttrice esecutiva, affiancata da Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman. Il debutto della serie è previsto per il 2027 su HBO e HBO Max, con distribuzione globale che includerà anche l’Italia.

Foto: Aidan Monaghan/HBO