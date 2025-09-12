Harry Potter: Cillian Murphy interviene per la prima volta sul suo presunto coinvolgimento nella serie

News Serie TV

Indicato come il perfetto successore di Ralph Fiennes nel ruolo di Voldemort, Cillian Murphy ha messo a tacere le voci sulla sua possibile partecipazione alla serie di Harry Potter: "Non ne so nulla".

Negli ultimi mesi, il nome di Cillian Murphy è stato più volte accostato al personaggio di Lord Voldemort nella nuova serie Harry Potter targata HBO. Per molti fan l'attore irlandese, apprezzato in Peaky Blinders e poi anche in Oppenheimer, sembrava il candidato ideale per raccogliere l'eredità di Ralph Fiennes, l'inquietante volto del Signore Oscuro nella saga cinematografica. Ma ora, per la prima volta, Murphy ha deciso di affrontare pubblicamente le voci su un suo presunto coinvolgimento.

Harry Potter: Cillian Murphy è coinvolto nella serie? Le sue parole

Ospite del podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz, Murphy ha risposto in modo chiaro e diretto: "No. No. Davvero. Ogni tanto i miei figli me ne parlano, ma io non ne so nulla". Ha poi aggiunto che confrontarsi con il lavoro di Fiennes non sarebbe affatto semplice, dicendo: "È davvero difficile seguire le orme di Ralph Fiennes. È una leggenda della recitazione, assolutamente straordinario. Quindi buona fortuna a chiunque debba entrare in quei panni". Quando Horowitz ha poi scherzato sul fatto che per interpretare Voldemort avrebbe dovuto rinunciare al suo "bel naso", Murphy ha replicato ridendo: "Ci sono molto affezionato!".

Fiennes approva, ma non si tira indietro

Lo stesso Ralph Fiennes, si era già espresso positivamente su un eventuale passaggio di testimone e aveva dato a Murphy la sua benedizione. "Cillian è un attore fantastico. Penso che sarebbe una scelta meravigliosa. Lo sosterrei completamente", aveva detto qualche mese fa. Allo stesso tempo, l’attore britannico aveva però anche dichiarato di essere disposto a riprendere il ruolo, affermando nel 2022: "Certo, perché no? Nessun dubbio." Un suo ritorno che non è da escludere categoricamente, soprattutto alla luce della conferma di altri attori storici della saga cinematografica, come Warwick Davis che interpreterà nuovamente il Professor Vitious.

La nuova serie di Harry Potter prende forma

Attualmente in produzione, la serie HBO è presentata come un adattamento fedele dei sette romanzi di J.K. Rowling, con una stagione dedicata a ciascun libro. Il debutto è previsto per il 2027, con una prima stagione composta da otto episodi interamente dedicati a Harry Potter e la Pietra Filosofale. Considerando che il personaggio di Voldemort compare in forma solo parziale nel primo libro (come volto sul retro della testa del Professor Raptor), è molto probabile che il Signore Oscuro venga introdotto pienamente solo a partire dalla quarta stagione che adatterà Il Calice di Fuoco. Secondo diverse fonti, HBO potrebbe quindi attendere ancora qualche anno prima di annunciare ufficialmente chi interpreterà il celebre antagonista, pur avendolo presumibilmente già scelto.

Il cast e la produzione

I giovani protagonisti saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley), mentre tra gli adulti ci sono John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Nick Frost (Rubeus Hagrid) e Katherine Parkinson darà volto a Molly Weasley.

La serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, nota per il suo lavoro in His Dark Materials e Killing Eve, con la regia di Mark Mylod, già dietro la macchina da presa di Succession. J.K. Rowling sarà coinvolta come produttrice esecutiva, insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, storico produttore della saga cinematografica.