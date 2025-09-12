TGCom24
Home | Serie TV | News | Harry Potter: Cillian Murphy interviene per la prima volta sul suo presunto coinvolgimento nella serie
Schede di riferimento
Harry Potter
Anno: 2027
3,8
Harry Potter
Cillian Murphy
Cillian Murphy
News Serie TV

Harry Potter: Cillian Murphy interviene per la prima volta sul suo presunto coinvolgimento nella serie

Carolina Mautone
6

Indicato come il perfetto successore di Ralph Fiennes nel ruolo di Voldemort, Cillian Murphy ha messo a tacere le voci sulla sua possibile partecipazione alla serie di Harry Potter: "Non ne so nulla".

Harry Potter: Cillian Murphy interviene per la prima volta sul suo presunto coinvolgimento nella serie

Negli ultimi mesi, il nome di Cillian Murphy è stato più volte accostato al personaggio di Lord Voldemort nella nuova serie Harry Potter targata HBO. Per molti fan l'attore irlandese, apprezzato in Peaky Blinders e poi anche in Oppenheimer, sembrava il candidato ideale per raccogliere l'eredità di Ralph Fiennes, l'inquietante volto del Signore Oscuro nella saga cinematografica. Ma ora, per la prima volta, Murphy ha deciso di affrontare pubblicamente le voci su un suo presunto coinvolgimento.

Harry Potter: Cillian Murphy è coinvolto nella serie? Le sue parole

Ospite del podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz, Murphy ha risposto in modo chiaro e diretto: "No. No. Davvero. Ogni tanto i miei figli me ne parlano, ma io non ne so nulla". Ha poi aggiunto che confrontarsi con il lavoro di Fiennes non sarebbe affatto semplice, dicendo: "È davvero difficile seguire le orme di Ralph Fiennes. È una leggenda della recitazione, assolutamente straordinario. Quindi buona fortuna a chiunque debba entrare in quei panni". Quando Horowitz ha poi scherzato sul fatto che per interpretare Voldemort avrebbe dovuto rinunciare al suo "bel naso", Murphy ha replicato ridendo: "Ci sono molto affezionato!".

Fiennes approva, ma non si tira indietro

Lo stesso Ralph Fiennes, si era già espresso positivamente su un eventuale passaggio di testimone e aveva dato a Murphy la sua benedizione. "Cillian è un attore fantastico. Penso che sarebbe una scelta meravigliosa. Lo sosterrei completamente", aveva detto qualche mese fa. Allo stesso tempo, l’attore britannico aveva però anche dichiarato di essere disposto a riprendere il ruolo, affermando nel 2022: "Certo, perché no? Nessun dubbio." Un suo ritorno che non è da escludere categoricamente, soprattutto alla luce della conferma di altri attori storici della saga cinematografica, come Warwick Davis che interpreterà nuovamente il Professor Vitious.

La nuova serie di Harry Potter prende forma

Attualmente in produzione, la serie HBO è presentata come un adattamento fedele dei sette romanzi di J.K. Rowling, con una stagione dedicata a ciascun libro. Il debutto è previsto per il 2027, con una prima stagione composta da otto episodi interamente dedicati a Harry Potter e la Pietra Filosofale. Considerando che il personaggio di Voldemort compare in forma solo parziale nel primo libro (come volto sul retro della testa del Professor Raptor), è molto probabile che il Signore Oscuro venga introdotto pienamente solo a partire dalla quarta stagione che adatterà Il Calice di Fuoco. Secondo diverse fonti, HBO potrebbe quindi attendere ancora qualche anno prima di annunciare ufficialmente chi interpreterà il celebre antagonista, pur avendolo presumibilmente già scelto.

Il cast e la produzione

I giovani protagonisti saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley), mentre tra gli adulti ci sono John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Nick Frost (Rubeus Hagrid) e Katherine Parkinson darà volto a Molly Weasley.

La serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, nota per il suo lavoro in His Dark Materials e Killing Eve, con la regia di Mark Mylod, già dietro la macchina da presa di Succession. J.K. Rowling sarà coinvolta come produttrice esecutiva, insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, storico produttore della saga cinematografica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Harry Potter
Anno: 2027
3,8
Harry Potter
Cillian Murphy
Cillian Murphy
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Vampire Diaries svela perché Klaus e Caroline non potevano finire insieme
news Serie TV The Vampire Diaries svela perché Klaus e Caroline non potevano finire insieme
NCIS: Tony & Ziva: Il primo episodio si può vedere gratis, ecco come
news Serie TV NCIS: Tony & Ziva: Il primo episodio si può vedere gratis, ecco come
Ricky Gervais su Netflix con la serie animata Alley Cats, Berlino: Codice rosso rinnovata e altre news in breve
news Serie TV Ricky Gervais su Netflix con la serie animata Alley Cats, Berlino: Codice rosso rinnovata e altre news in breve
Joel Kinnaman protagonista di Bishop, nuova serie ordinata a Prime Video
news Serie TV Joel Kinnaman protagonista di Bishop, nuova serie ordinata a Prime Video
Big Little Lies, la stagione 3 fa passi avanti: Scelta la sceneggiatrice
news Serie TV Big Little Lies, la stagione 3 fa passi avanti: Scelta la sceneggiatrice
Mr. & Mrs. Smith, posticipata la stagione 2: Si dovrà rifare tutto, ammesso si vada avanti
news Serie TV Mr. & Mrs. Smith, posticipata la stagione 2: Si dovrà rifare tutto, ammesso si vada avanti
Task: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita su Sky e NOW della serie con Mark Ruffalo
news Serie TV Task: Il trailer ufficiale italiano e la data d'uscita su Sky e NOW della serie con Mark Ruffalo
Presunto innocente: Matthew Rhys sarà il marito di Rachel Brosnahan nella stagione 2
news Serie TV Presunto innocente: Matthew Rhys sarà il marito di Rachel Brosnahan nella stagione 2
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Only Murders in the Building
The Walking Dead: Daryl Dixon
La fidanzata
Criminal Minds
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Gen V
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV