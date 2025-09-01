Harry Potter: Warwick Davis torna a interpretare il professore Filius Vitious nella Serie TV

News Serie TV

Nel magico giorno del Back to Hogwarts, l'annuale celebrazione globale che ogni 1° settembre segna simbolicamente il ritorno degli studenti a Hogwarts, HBO ha regalato ai fan di Harry Potter un annuncio speciale: Warwick Davis tornerà a vestire i panni del Professor Filius Vitious nella nuova serie tv ispirata ai celebri romanzi di J.K. Rowling. Davis, che aveva già interpretato il simpatico e brillante insegnante di Incantesimi nella saga cinematografica, è la prima conferma ufficiale del ritorno di un attore originale nel reboot televisivo. HBO, inoltre, ha annunciato anche altri ingressi nel cast.

Harry Potter: Il ritorno di Warwick Davis nella serie tv

La notizia del coinvolgimento di Davis arriva qualche mese dopo un'intervista in cui l'attore aveva già aperto la porta a un possibile ritorno nel mondo magico. In quell’occasione, Davis aveva dichiarato: "Penso che sarebbe bello avere anche qualche attore storico lì dentro per collegare la serie ai film. Ma chi lo sa? Non direi mai mai. Amo lavorare. La serie di film di Harry Potter significa molto per me. Sono stati 11 anni di lavoro, cosa inaudita nell'industria cinematografica". Davis, infatti, ha avuto un ruolo particolarmente versatile nella saga cinematografica: oltre al Professor Vitious, ha interpretato anche Unci-Unci (Griphook) e il capo della Banca dei Maghi Gringott.

Gli altri nuovi ingressi nel cast

Oltre al ritorno di Davis, HBO ha annunciato l'ingresso di numerosi nuovi attori nel cast. Tra gli studenti di Hogwarts troveremo Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas, Finn Stephens in quello di Vincent Tiger e William Nash nella parte di Gregory Goyle. Nel corpo docente ci saranno Sirine Saba nel ruolo della Professoressa Pomona Sprite, Richard Durden come il fantasma Professor Cuthbert Rüf e Bríd Brennan nei panni di Madama Chips, l'infermiera del castello. A rappresentare la banca dei maghi Gringott, Leigh Gill interpreterà il folletto Unci-Unci.

Cosa ci aspetta nel nuovo adattamento dei libri di J.K. Rowling

La nuova serie, prodotta da HBO e attesa per il 2027 su HBO e HBO Max, si propone come un adattamento fedele dei sette romanzi originali, promettendo di portare sul piccolo schermo tutti i dettagli e i personaggi amati dai lettori di tutto il mondo. Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Il progetto è scritto da Francesca Gardiner (Succession), che sarà anche produttrice esecutiva insieme a Mark Mylod, regista di diversi episodi. J.K. Rowling è direttamente coinvolta come produttrice esecutiva, affiancata da Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, lo storico produttore dei film.

Il trio protagonista, lo ricordiamo, sarà formato da Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley), mentre tra gli adulti ci sono John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Nick Frost (Rubeus Hagrid).