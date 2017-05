Hannibal: Bryan Fuller ancora determinato a portare in tv una quarta stagione

In tempi di revival, Bryan Fuller fa bene a tenere acceso l'interesse attorno ad Hannibal, la sua brillante creazione cancellata prematuramente da NBC dopo tre stagioni nel 2015. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo, in questo momento dietro le quinte dell'acclamato adattamento di American Gods a Starz, ha rivelato di essere coinvolto attivamente nei tentativi per riportare in tv il crime drama horror con una quarta stagione.

Nel corso di un'intervista con il podcast Post Mortem with Mick Garris, Fuller, che ha trascorso gli ultimi due anni cercando senza successo una nuova casa per Hannibal, tentativi spalleggiati dai protagonisti Mads Mikkelson e Hugh Dancy, ha detto: "Ne ho parlato con [la produttrice esecutiva] Martha De Laurentiis... Ne ho parlato con Mads e Hugh. Siamo tutti elettrizzati alla prospettiva di riprendere la storia. Ci sono alcuni ostacoli da superare... Ho una grande idea per la stagione 4. C'è un interessante nuovo capitolo nel rapporto tra Will Graham e Hannibal Lecter che sarebbe affascinante esplorare. Ne ho parlato con loro e ne sono entrambi entusiasti".

Subito dopo la cancellazione di Hannibal, Fuller aveva teso una mano sia ad Amazon sia a Netflix, entrambi i quali però avevano manifestato un netto disinteresse verso una prosecuzione dello show, come invece avevano fatto con Arrested Development, Longmire e Ripper Street, ad esempio. Tra le ipotesi di cui si è sentito parlare nei mesi precedenti, ci sono anche un adattamento cinematografico e una miniserie basata su Il silenzio degli innocenti.