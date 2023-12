Hannah Waddingham e Octavia Spencer protagoniste di una action comedy ordinata a Prime Video

News Serie TV

Il servizio di video in streaming di Amazon è riuscito a mettere le mani sulla serie, basata su un'idea originale di Tessa Coates, in seguito a una guerra di offerte tra piattaforme.

Hannah Waddingham e Octavia Spencer si riveleranno la coppia di cui non sapevamo di aver bisogno? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalla guerra di offerte generata dalla serie che le vedrà, insieme, protagoniste. Alla fine il progetto, ancora senza titolo, è approdato in casa Prime Video che ha ordinato una prima stagione di 8 episodi.

La comedy con Hannah Waddingham e Octavia Spencer: I primi dettagli

Hannah Waddingham e Octavia Spencer - la prima premio Emmy per Ted Lasso, la seconda vincitrice dell'Oscar per The Help - interpreteranno rispettivamente le migliori amiche Judith e Debbie, che lavorano per riparare la loro amicizia dopo che Debbie scopre che Judith è un'assassina altamente qualificata. Quando un colpo va terribilmente storto, le fuggono mentre vengono prese di mira da un misterioso nemico che le vuole morte. Solo insieme potranno risolvere questo mistero. La serie, una storia che potremmo riassumere come Thelma & Louise che incontra Jack Ryan, è nata da un'idea originale di Tessa Coates (Feel Good)

Le dichiarazioni

"Siamo rimasti stupefatti da questa commedia unica nel suo genere", ha affermato Jennifer Salke, capo degli Amazon MGM Studios. "La presentazione di Tessa ha espresso tutto: personaggi straordinariamente originali, una storia fantastica, gli straordinari talenti creativi di Octavia e Hannah e tanto divertimento. Siamo al settimo cielo all’idea di lavorare con tutti loro, oltre ai dream team di Skydance, Double Dream e Orit Entertainment".

“Sono entrata nel progetto non appena ho sentito la straordinaria presentazione di Tessa. Essere in grado di calarsi in un ruolo come quello di Debbie è raro, e lavorare con Hannah per dare vita a questa amicizia unica è un sogno”, ha detto Spencer. "Sapevamo di avere qualcosa di speciale con Skydance e Double Dream, e ora che abbiamo una casa su Amazon, la nostra visione è diventata realtà".

"Non mentirò. Mi è uscita qualche bella imprecazione al pensiero di lavorare con la magnifica signora Spencer, con questa sceneggiatura estremamente energica ed esilarante di Tessa Coates, Skydance e Double Dream", ha detto Waddingham. "Per poi vedere l’immediata risposta entusiasta di una bestia potente come Amazon! È tutto semplicemente incredibilmente emozionante e non vedo l’ora di metterci tutti i denti!", ha concluso.