Guardiani della Galassia: Lo speciale natalizio su Disney+ introdurrà nuovi personaggi nel MCU

James Gunn su Twitter ha aggiornato i fan su The Guardians of the Galaxy Holiday Special anticipando l'arrivo di grosse novità nel mondo Marvel.

Com'è nel suo stile, James Gunn non si sottrae al confronto diretto con i fan aggiornandoli sullo stato dell'arte dei suoi lavori e dando qualche anticipazione. Recentemente, in una nuova sessione di domande e risposte su Twitter, il regista della saga di Guardiani della Galassia ha speso qualche parola in più sullo speciale natalizio The Guardians of the Galaxy Holiday Special attualmente in lavorazione e atteso su Disney+ entro la fine dell'anno. Pare che questo nuovo progetto lo stia particolarmente divertendo e che sarà importante perché introdurrà nuovi personaggi nel MCU.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special: Le ultime novità da James Gunn

Annunciato lo scorso novembre in occasione dei Disney+ Day, lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia si collocherà cronologicamente tra gli eventi di Thor: Love and Thunder, atteso a luglio di quest'anno, e il terzo volume di Guardiani della Galassia che dovrebbe invece arrivare a maggio 2023. James Gunn, parlando con Radio Times, aveva definito il progetto "assolutamente incredibile" aggiungendo: "Ogni giorno non ci crediamo che lo stiamo facendo davvero. Lo amiamo completamente. È diverso da qualsiasi cosa vista prima. Non vedo l'ora che le persone lo vedano".

Più tardi su Twitter il regista ha precisato che sta lavorando simultaneamente sia al terzo film della saga dei Guardiani che allo speciale e ha corretto il tiro precisando: "Penso sempre che la cosa su cui sto lavorando in un dato momento sia la migliore che abbia mai fatto. Ma questo speciale natalizio mi piace davvero e penso che le persone saranno davvero felici questo Natale guardando quello che stiamo creando". A un fan che gli ha fatto una domanda sulla durata dello speciale, Gunn ha risposto che avrà la "durata di uno speciale TV" che non è certo quella di un film.

Marvel: Le nuove serie e i nuovi personaggi in arrivo

Ma, soprattutto, il regista ha precisato che "più di un nuovo fantastico personaggio sarà introdotto nel MCU" attraverso questo speciale. I personaggi in questione non saranno naturalmente il protagonista di Moon Knight o la protagonista di Ms. Marvel con cui familiarizzeremo molto prima su Disney+ (rispettivamente dopo domani cioè il 30 marzo e l'8 giugno). Non dovrebbe trattarsi neppure di qualche personaggio di She-Hulk, sebbene una data di uscita per la nuova serie con Tatiana Maslany non sia stata ancora fissata. Tra le novità Marvel confermate nei mesi scorsi, lo ricordiamo, ci sono inoltre Ironheart e Secret Invasion: la prima, con l'esordiente Dominique Thorne nei panni della geniale inventrice Riri Williams, la seconda con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nuovamente nei panni di Nick Fury e del mutaforma Talos. Ma al momento non sappiamo come si collocheranno rispetto allo speciale diretto da Gunn.