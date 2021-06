Grey's Anatomy: Un fan definisce la stagione 17 "spazzatura" ed Ellen Pompeo risponde

News Serie TV

"Non è facile mandare avanti una serie dopo diciassette stagioni", ha scritto la protagonista del medical drama più amato d'America.

Non si può dire che la stagione 17 di Grey's Anatomy, da poco conclusasi negli Stati Uniti e attualmente in onda anche in Italia su Fox e in streaming su NOW, sia stata la migliore. Ma l'opinione di un fan, che su Twitter l'ha definita "spazzatura", appare decisamente brutale tanto che addirittura la protagonista della serie Ellen Pompeo si è scomodata per rispondere e dire la sua.

Grey's Anatomy 17 è spazzatura? La risposta di Ellen Pompeo

Ellen Pompeo, che ormai da 17 stagioni veste il camice della dottoressa Meredith Grey nel medical drama creato da Shonda Rhimes, ha educatamente replicato a un tweet che recitava: "Forse sono un alieno, perché questa stagione di Grey's Anatomy è davvero spazzatura da cassonetto! Amo la serie ma non questa stagione". L'attrice ha ringraziato il fan per l'opinione espressa spiegando: "Bene. Sono diciassette stagioni. Non possiamo piacere a tutti in ogni momento. Non è facile andare avanti e mantenere alto il livello... ho capito... comunque grazie lo stesso, la tua opinione è importante. Con amore". L'interprete di Meredith, successivamente, ha preso le parti del fan in questione attaccato dagli altri appassionati che, invece, difendevano a spada tratta questa stagione, per quanto piuttosto complicata (il Covid, infatti, ha avuto un forte impatto sia sui tempi e le modalità di produzione che sulla sceneggiatura condizionando inevitabilmente le scelte creative. A molti, per esempio, non è piaciuta la scelta di relegare per un'intera stagione Meredith su una spiaggia, una sorta di limbo personale dove si trovava mentre combatteva contro il Covid. Per non parlare dell'addio che i fan hanno dovuto dare a ben tre personaggi regolari).

All good! Seventeen seasons we can’t please everyone all the time … it’s definitely not easy keeping it going and keeping it great… I get it…thanks for checking it out anyway… and thanks for your feedback it matters …sending you love 🙏🏼😘 https://t.co/ZAalPDXOee — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021

Grey's Anatomy: Nella stagione 18 il Covid sarà ancora centrale?

La serie, come sappiamo, tornerà con una diciottesima stagione in onda su ABC dal prossimo autunno, stagione che tuttavia non sappiamo da dove ripartirà. La stessa Pompeo ha ammesso di aver dovuto affrontare molte sfide durante la pandemia. "È stato molto difficile non poter interagire fuori dal set. Guìiravamo le nostre scene e andavamo a casa, fatta eccezione per la spiaggia che era fantastica", ha spiegato l'attrice. A chi le ha chiesto se il Covid sarà ancora un argomento centrale nella prossima stagione ha risposto: "Onestamente non lo so. Ma non penso. Ne abbiamo tutti abbastanza e spero che il peggio sia alle nostre spalle".

In Italia gli ultimi due episodi della stagione 17 di Grey's Anatomy andranno in onda su Fox e in streaming su NOW rispettivamente il 22 e il 29 giugno.