Grey's Anatomy: Sandra Oh sta per tornare?

Dal suo addio a Grey's Anatomy nel 2014 Sandra Oh si sarà sentita porre questa domanda centinaia di volte: riprenderà il ruolo della Dott.ssa Cristina Yang? Ospite del programma Access Hollywood Live, dove ha promosso con la collega Anne Heche il suo nuovo film Catfight, l'attrice ha risposto: "Ora come ora… No, non penso proprio".

Interrogata poi sulla possibilità di un suo ritorno nel popolare medical drama di ABC appena rinnovato per una quattordicesima stagione in occasione del suo addio al pubblico, l'attrice ha rivelato di avere avuto una conversazione al riguardo con l'ideatrice Shonda Rhimes, aggiungendo: "Proprio non lo so. Dovrebbe sembrare la cosa giusta da fare".

Premiata con un Golden Globe per la sua interpretazione in Grey's Anatomy (di nuovo in onda in Italia su FoxLife da lunedì 27 febbraio), Oh fece un passo indietro nella decima stagione così da poter intraprendere nuovi percorsi professionali. Diversamente dalla maggior parte degli altri addii nella serie, con Youg Rhimes ha lasciato la porta socchiusa a un suo possibile ritorno in futuro, trasferendo semplicemente il personaggio da un'altra parte. "Come attrice, come artista, mi ha riempito la vita", ha detto Oh. "E mentre ripenso a quel momento, che è estremamente importante e profondamente significativo per me, mi rendo conto che un'intera generazione, una nuova generazione di appassionati sta scoprendo lo show. Quindi significa molto".