Grey's Anatomy rinnovata per una diciottesima stagione, promossa anche Station 19 per la stagione 5

Il fortunatissimo medical drama di punta di ABC tornerà il prossimo autunno con nuovi episodi insieme al suo spin-off.

Alla fine Meredith Grey (o meglio, Ellen Pompeo) l'ha spuntata: ABC è riuscita a far firmare alla protagonista indiscussa di Grey's Anatomy un nuovo contratto in modo da poter rinnovare la sua serie più amata e seguita per una diciottesima stagione. Di conseguenza, la rete dell'alfabeto ha annunciato che anche lo spin-off Station 19 tornerà il prossimo autunno con una quinta stagione, con Krista Vernoff ancora al timone di entrambi gli show.

Grey's Anatomy 18 ci sarà: Un rinnovo necessario e meritato

La sorte di Grey's Anatomy è stata in bilico fin dall'inizio della stagione attualmente in onda, la numero 17, per via della scadenza del contratto di Ellen Pompeo. Nei mesi scorsi l'attrice ha spesso gettato benzina sul fuoco dicendo chiaramente che questo potesse essere davvero l'ultimo anno per il medical drama. La debole storyline a tema Covid che ha attraversato la stagione coinvolgendo direttamente la dottoressa protagonista e richiamando all'appello storici volti della serie (sono tornati Patrick Dempsey, T.R. Knight e altri) faceva presupporre che la serie potesse davvero concludersi quest'anno, tanto che la showrunner Krista Vernoff aveva fatto sapere di essere al lavoro su due finali diversi, uno in caso di rinnovo e uno in caso di cancellazione. Naturalmente ABC non poteva che spingere per il rinnovo, considerato che Grey's Anatomy, con una media di 5,3 milioni di spettatori settimanali e l'1.1 di rating nel target demografico 18-49, rimane la serie più seguita in assoluto sulla rete, seguita dallo spin-off Station 19 e da The Good Doctor.

Il rinnovo del contratto di Ellen Pompeo

Per adesso, Pompeo ha chiuso un accordo per un altro anno (chissà se tra un anno non ci ritroveremo nella stessa situazione). Già il precedente accordo prevedeva un compenso di 550.000 dollari a episodio e, secondo quanto riferito dai media americani, naturalmente il rinnovo dello stesso ha portato con sé un significativo aumento di stipendio per la stagione 18. Lo stesso, come si legge su The Hollywood Reporter, sarebbe accaduto ai compensi degli altri membri storici del cast Chandra Wilson e James Pickens Jr. (Miranda Bailey e Richard Webber).

Le dichiarazioni

"Gli autori, i registi, il cast e le troupe di Grey's Anatomy e Station 19 hanno lavorato così duramente per dare vita agli show nella scorsa stagione", ha detto Vernoff in una dichiarazione. “Mantenersi al sicuro sul set mentre si rende omaggio agli eroi in prima linea e ai primi soccorritori ha rappresentato una sfida e un privilegio. Sono rimasta davvero sbalordita, in particolare dalle nostre instancabili troupe, mentre hanno inventato nuovi modi per portare avanti delle produzioni televisive. Grazie ad ABC e ABC Signature per il supporto e la straordinaria collaborazione durante questa stagione senza precedenti. Siamo molto grati per l'opportunità di raccontare altre storie".

Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment, ha aggiunto: "Station 19 e Grey's Anatomy hanno fatto un lavoro incredibile nell'onorare gli eroi della vita reale, offrendo al pubblico uno sguardo su una delle più grandi sfide sanitarie del nostro tempo. Krista e il suo team di scrittori hanno continuato a lavorare su una narrazione avvincente e compassionevole che è un segno distintivo di queste serie e hanno creato alcuni dei momenti televisivi di cui si è parlato di più quest'anno. Siamo molto grati ai nostri talentuosi cast e alle troupe per il loro straordinario lavoro apprezzato dagli spettatori di tutto il mondo e non vediamo l'ora di condividere momenti ancora più importanti con i nostri fan la prossima stagione".

La stagione 17 del medical drama, in Italia, è in onda ogni martedì su Fox e in streaming su NOW. L'episodio in onda questa sera, il numero 10, segnerà il ritorno di altri due volti storici di Grey's Anatomy.