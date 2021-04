Grey's Anatomy 17, doppia reunion nel limbo di Meredith: Ecco chi altro è tornato (SPOILER)

News Serie TV

Nell'episodio andato in onda ieri negli Stati Uniti, c'è stata una doppia sorpresa per i fan: attenzione alle anticipazioni.

Il limbo di Meredith è sempre più affollato. Come anticipato da un promo la scorsa settimana, nell'episodio di Grey's Anatomy in onda ieri negli Stati Uniti, su ABC, abbiamo assistito a una tanto attesa e commovente reunion tra la dottoressa interpretata da Ellen Pompeo (che, lo ricordiamo, nella storia è incosciente mentre lotta contro il Covid e si trova intrappolata in una specie di sogno su una spiaggia) e una persona molto importante del suo passato. Ma, se a questa reunion eravamo preparati, non si può dire lo stesso per un altro grande ritorno avvenuto nello stesso episodio. Dopo gli arrivi inaspettati di Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O'Malley (T. R. Knight), gli sceneggiatori hanno pianificato e mostrato una nuova speciale reunion. Perché speciale? Perché addirittura doppia! Volete saperne di più? Continuate a leggere soltanto se non avete paura degli spoiler.

Grey's Anatomy 17: Altri due personaggi del passato tornano sulla spiaggia (SPOILER)

Nel solito scenario della spiaggia dove Meredith ozia mentre al Grey Sloan Memorial Hospital lotta tra la vita e la morte, la dottoressa ha incontrato la sua amata sorella minore Lexie Grey interpretata da Chyler Leigh. Come sappiamo, Lexie è morta alla fine dell'ottava stagione in seguito a un terribile incidente aereo che è stato fatale - pochi episodi dopo - anche per il personaggio di Mark Sloan, interpretato da Eric Dane. Ebbene, nell'episodio di ieri, oltre a Lexie, Meredith si ritrova faccia a faccia anche con Mark. Ex migliore amico di Derek ed ex amante di Addison (Kate Walsh), il personaggio di Mark è stato introdotto in Grey's Anatomy a metà della seconda stagione ed è uscito di scena all'inizio della nona. Ha avuto una figlia con Callie (Sara Ramirez) e una romantica e appassionante storia d'amore proprio con Lexie, finita tragicamente, tuttavia, proprio a causa dell'incidente aereo.

Mark farà tornare cosciente Meredith?

Il dialogo tra Mark e Meredith è stato particolarmente emozionante e potrebbe, in qualche modo, smuovere le cose e far risvegliare definitivamente Meredith dal coma. L'ex chirurgo plastico ha fatto intendere che lui e Lexie si sono finalmente ritrovati dopo la morte e ha assicurato che fa del suo meglio per vegliare sempre su sua figlia Sofia. Ma non solo: ha rimproverato Meredith per essere arrivata troppo presto nell'aldilà e l'ha invitata a tornare nel mondo dei vivi e a godersi ogni istante della sua vita. Alla fine dell'episodio, allora, vediamo che Meredith riesce finalmente a respirare da sola senza l'ausilio delle macchine: significa quindi che il discorso di Mark l'ha convinta a tornare una volta per tutte nel mondo dei vivi?

Grey's Anatomy 17: La porta è aperta per altri grandi ritorni

Rispetto all'incontro tra Meredith e Lexie, inoltre, c'è da far notare un dettaglio importante che, di fatto, potrebbe aprire la strada ad altri importanti ritorni (non che siano vere sorprese, a questo punto, vista la piega che ha preso questa stagione): Chyler Leigh non ha girato le sue scene davvero sulla spiaggia. L'attrice, infatti, si trova a Vancouver, in Canada, perché impegnata sul set di Supergirl e proprio a centinaia di chilometri da Los Angeles ha girato le sue scene dell'episodio, grazie al green screen. Leigh, quindi, al contrario di Dane, non era presente sulla spiaggia di Malibu accanto a Ellen Pompeo. Questo espediente potrebbe essere utilizzato per far tornare altri personaggi anche se i loro interpreti fossero lontani da Los Angeles. Rimane, comunque, l'incognita sul rinnovo della serie. Così come costruita, questa diciassettesima stagione sembrerebbe a tutti gli effetti una stagione finale eppure la showrunner Krista Vernoff ha rinnovato il suo contratto con ABC. Pare siano a buon punto anche le trattative con gli altri membri storici del cast, quindi è ancora tutto da decidere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Grey's Anatomy torna in onda anche in Italia, su Fox, con i nuovi episodi a partire dal prossimo 20 aprile.