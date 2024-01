Grey's Anatomy: Il cast riunito agli Emmy per celebrare il medical drama più longevo della tv americana

News Serie TV

Katherine Heigl, Justin Chambers, Ellen Pomeo, James Pickens Jr. e Chandra Wilson hanno festeggiato sul palco dei 75esimi Emmy Awards il traguardo delle 20 stagioni della serie creata da Shonda Rhimes: il video.

Il cast originale di Grey's Anatomy quasi al completo ha regalato ai fan una reunion storica durante la cerimonia di consegna dei 75esimi Emmy Awards. Sono saliti sul palco per annunciare uno dei vincitori della serata Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, Chandra Wilson e James Pickens Jr. (mancavano solo Sandra Oh e T.R. Knight per completare l'ensamble della prima stagione del medical drama). Le co-star hanno colto l'occasione per celebrare il grande traguardo delle 20 stagioni e ringraziare i fan che dal 2005 sostengono Grey's Anatomy, ora diventato ufficialmente il medical drama più longevo della tv americana. Guardate qui sotto il video dell'emozionante reunion.

Grey's Anatomy festeggia 20 stagioni agli Emmy 2023

"Quando il primo episodio di Grey's Anatomy è andato in onda nel marzo del 2005, non sono sicura che Shonda Rhimes sapesse di aver creato una serie che avrebbe lasciato il segno in televisione e creato amicizie durature", ha esordito Ellen Pompeo. E anche se, come ha detto Heigl, "ci sono stati alcuni cambiamenti nel corso degli anni", gli attori hanno ringraziato i fan devoti. "Siete stati con noi durante incidenti aerei, tempeste, terremoti e una pandemia e con l'inizio della nostra ventesima stagione siamo ufficialmente il medical drama di prima serata più longevo nella storia della tv", ha aggiunto Wilson tra gli applausi del pubblico.

La reunion di Alex e Izzie

Al momento Chandra Wilson e James Pickens Jr. sono gli unici membri del cast originale a ricoprire ancora un ruolo regolare nella serie. Ellen Pompeo si è temporaneamente allontanata per inseguire nuove opportunità lavorative e, nella stagione 19 e nella prossima, appare saltuariamente, sebbene rimanga produttrice esecutiva e voce narrante dello show. Chambers e Heilg hanno lasciato la serie rispettivamente nel 2020 e nel 2010, sebbene i loro personaggi si siano ritrovati off-screen quando Alex Karev ha deciso di riunirsi con la sua ex moglie Izzie Stevens quando ha scoperto che quest'ultima aveva dato alla luce due gemelli, anche figli suoi. Sul tappeto rosso, parlando con Entertainment Weekly, Katherine Heigl (che per il ruolo di Izzie ha vinto un Emmy nel 2007) ha detto che non vedeva da 10 anni Justin Chambers e da 15 Chandra Wilson e James Pickens Jr. "Non ci vediamo molto, ma queste sono persone che significano molto per me, mi sono mancate", ha aggiunto.

Grey's Anatomy torna in tv il 14 marzo su ABC, negli Stati Uniti, con la ventesima stagione che sarà lunga soli 10 episodi a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori dei mesi scorsi. Qui, invece, trovate la lista di tutti i vincitori degli Emmy 2023.