Emmy Awards, tutti i vincitori: La grande notte di Succession, The Bear e Lo scontro

News Serie TV

Previsioni confermate: la Television Academy ha incoronato la stagione finale di Succession e la comedy The Bear. Ma le sorprese non sono mancate. Ecco tutti i vincitori della 75esima edizione.

Se non fosse stata una cerimonia squisita, con i cast di alcune delle serie e degli show più amati della tv americana di nuovo insieme tra una premiazione e l'altra, ci saremmo quasi potuti risparmiare la lunga diretta notturna dal Peacock Theater di Los Angeles, perché tutte le previsioni della prima ora sono state ampiamente rispettate. Ai 75esimi Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi, a trionfare sono stati esattamente il drama di HBO sulle verità più sgradevoli del capitalismo Succession, giunto alla stagione conclusiva per la gioia di chi pensa ora di poter avere qualche chance in più la prossima volta (la serie ha vinto come miglior drama tre volte negli ultimi quattro anni), la comedy di FX e Hulu su un giovane e promettente chef che cerca di risollevare le sorti della fatiscente attività di famiglia The Bear e la miniserie di Netflix sulle conseguenze di uno scatto di rabbia al volante Lo scontro, premiati rispettivamente con sei, dieci e otto statuette. Ovvero il bottino più grosso insieme a The Last of Us, un'altra serie di HBO, che come abbiamo avuto modo di vedere ai Creative Arts Emmy Awards ha dominato soprattutto tra le categorie tecniche.

E, seppur poche, non sono mancate le sorprese. Nel corso dello scintillante gala condotto quest'anno dall'attore e comico Anthony Anderson, Niecy Nash-Betts ha ritirato un meritatissimo Emmy come miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv per il suo ruolo nel crime drama di Netflix Dahmer, il primo della sua straordinaria carriera dopo cinque nomination, mentre Paul Walter Hauser si è affermato tra gli uomini, per il ruolo del serial killer Larry Hall miniserie di Apple TV+ Black Bird. Non era scontata neppure la vittoria di Jennifer Coolidge, la seconda consecutiva, come miglior attrice non protagonista in un drama per il ruolo di Tanya (ci mancherai molto, bellezza!) nella serie fenomeno di HBO The White Lotus, battendo la favoritissima Elizabeth Debicki di The Crown e, tra le altre, le co-star italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Una The White Lotus che, dopo il trionfo del 2022 con 10 Emmy, questa volta ha dovuto accontentarsi - per così dire - della metà delle statuette, quattro delle quali vinte in categorie tecniche. Un risultato forse deludente se consideriamo che si trattava della seconda serie più nominata della 75esima edizione con 24 candidature.

Emmy 2023: Tutti i Vincitori della 75esima edizione

DRAMA

VINCITORE: Succession

Andor

Better Call Saul

House of the Dragon

The Crown

The Last of Us

The White Lotus

Yellowjackets

COMEDY

VINCITRICE: The Bear

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

La fantastica signora Maisel

Mercoledì

Only Murders in the Building

Ted Lasso

ATTORE PROTAGONISTA IN UN DRAMA

VINCITORE: Kieran Culkin, Succession

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMA

VINCITRICE: Sarah Snook, Succession

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

ATTORE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

VINCITORE: Jeremy Allen White, The Bear

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

VINCITRICE: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercoledì

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

VINCITORE: Matthew Macfadyen, Succession

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, The White Lotus

Alexander Skarsgard, Succession

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

VINCITRICE: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

VINCITORE: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

VINCITRICE: Ayo Edebiri, The Bear

Alex Borstein, La fantastica signora Maisel

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

VINCITRICE: Lo scontro

Dahmer

Daisy Jones & The Six

Fleishman a pezzi

Obi-Wan Kenobi

ATTORE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

VINCITORE: Steven Yeun, Lo scontro

Taron Egerton, Black Bird

Kumail Nanjiani, Ecco a voi i Chippendales

Evan Peters, Dahmer

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

VINCITRICE: Ali Wong, Lo scontro

Lizzy Caplan, Fleishman a pezzi

Jessica Chastain, Tammy & George

Dominique Fishback, Swarm

Kathryn Hahn, Le piccole cose della vita

Riley Keough, Daisy Jones & The Six

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

VINCITORE: Paul Walter Hauser, Black Bird

Murray Bartlett, Ecco a voi i Chippendales

Richard Jenkins, Dahmer

Joseph Lee, Lo scontro

Ray Liotta, Black Bird

Young Mazino, Lo scontro

Jesse Plemons, Love & Death

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

VINCITRICE: Niecy Nash-Betts, Dahmer

Annaleigh Ashford, Ecco a voi i Chippendales

Maria Bello, Lo scontro

Claire Danes, Fleishman a pezzi

Juliette Lewis, Ecco a voi i Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones & The Six

Merritt Wever, Le piccole cose della vita

SCENEGGIATURA PER UN DRAMA

VINCITORE: Jesse Armstrong, Succession (Le nozze di Connor)

Peter Gould, Better Call Saul (Conviene salutare Saul)

Sharon Horgan, Dave Finkel e Brett Baer, Bad Sisters (La puntura)

Craig Mazin, The Last of Us (Molto, molto tempo)

Gordon Smith, Better Call Saul (Punta e spara)

Beau Willimon, Andor (Una via d'uscita)

Mike White, The White Lotus (Arrivederci)

SCENEGGIATURA PER UNA COMEDY

VINCITORE: Christopher Storer, The Bear (Cambio di programma)

Bill Hader, Barry (wow)

John Hoffman, Matteo Borghese e Rob Turbovsky, Only Murders In The Building (So chi è stato)

Brendan Hunt, Joe Kelly e Jason Sudeikis, Ted Lasso (Addio, vi salutiamo)

Chris Kelly e Sarah Schneider, The Other Two (Cary & Brooke Go To An AIDS Play)

Mekki Leeper, Jury Duty (Ineffective Assistance)

SCENEGGIATURA PER UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

VINCITORE: Lee Sung Jin, Lo scontro (Gli uccelli non cantano, gridano di dolore)

Patrick Aison e Dan Trachtenberg, Prey

Joel Kim Booster, Fire Island

Taffy Brodesser-Akner, Fleishman a pezzi (Tempo per me)

Al Yankovic e Eric Appel, Weird: The Al Yankovic Story

REGIA PER UN DRAMA

VINCITORE: Mark Mylod, Succession (Le nozze di Connor)

Benjamin Caron, Andor (Lampi di ribellione)

Peter Hoar, The Last of Us (Molto, molto tempo)

Andrij Parekh, Succession (L'America decide)

Lorene Scafaria, Succession (Living+)

Dearbhla Walsh, Bad Sisters (La puntura)

Mike White, The White Lotus (Arrivederci)

REGIA PER UNA COMEDY

VINCITORE: Christopher Storer, The Bear (La recensione)

Bill Hader, Barry (wow)

Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show (Don't Touch My Hair)

Tim Burton, Mercoledì (Mercoledì è un giorno triste)

Declan Lowney, Declan Lowney (Addio, vi salutiamo)

Amy Sherman-Palladino, La fantastica signora Maisel (Quattro minuti)

REGIA PER UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

VINCITORE: Lee Sung Jin, Lo scontro (Figure di luce)

Paris Barclay, Dahmer (Ridotto al silenzio)

Valerie Faris e Jonathan Dayton, Fleishman a pezzi (Tempo per me)

Carl Franklin, Dahmer (Episodio uno)

Jake Schreier, Lo scontro (La grande fabbrica)

Dan Trachtenberg, Prey

L'elenco completo dei vincitori, con tutte le restanti categorie tecniche, è disponibile nel sito Emmys.com.

Foto: Invision/AP (Television Academy).