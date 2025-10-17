Grey's Anatomy ha ricreato un'iconica scena del pilota nell'episodio 450

News Serie TV

La scorsa notte, Grey's Anatomy ha festeggiato il traguardo del suo 450° episodio ricreando un'iconica scena del pilota. Ecco quale.

Sono successe molte cose sorprendenti nell'episodio di Grey's Anatomy in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, il 450° dell'amato medical drama di Shonda Rhimes. Terremo la bocca cucita sui colpi di scena più eclatanti, dal momento che la ventiduesima stagione non ha ancora una data su Disney+. Ci soffermeremo invece su una scena che ha emozionato molto i fan di lunga data.

Grey's Anatomy: Nell'episodio 450 ricreata un'iconica scena della serie tv

Quando Grey's Anatomy debuttò il 27 marzo del 2005, il Dott. Richard Webber (interpretato da James Pickens Jr.) accompagnò l'allora classe di specializzandi - non solo Meredith Grey ma anche i non più presenti Cristina Yang, George O'Malley, Alex Karev e Izzie Stevens - in una delle sale operatorie dell'allora Seattle Grace Hospital, per una riflessione sulla realtà della loro situazione. In Between Two Lungs, il 450° episodio, Richard ha pronunciato lo stesso discorso a una nuova classe di specializzandi.

"Guardatevi intorno. Salutate la concorrenza", ha detto Richard come quella volta 20 anni fa. "Otto di voi passeranno a una specializzazione più facile. Cinque di voi non reggeranno la pressione. E a due di voi verrà chiesto di andarsene. Questo è il vostro punto di partenza. Questa è la vostra arena. Quanto bene giocherete, be', dipende da voi".

Richard, Meredith (Ellen Pompeo) e Miranda Bailey (Chandra Wilson) sono gli unici membri del cast originario di Grey's Anatomy rimasti al Grey Sloan Memorial Hospital. Non sono invece gli unici personaggi ai quali il pubblico del longevo medical drama si è affezionato nel corso delle stagioni. Personaggi che continuano ad appassionarlo nonostante le infinite tragedie, inclusa un'altra nell'episodio che ha aperto la stagione 22. Fortunatamente, come ha ricordato quest'ultimo episodio celebrativo, al Grey Sloan non mancano neppure le belle notizie. E tutto questo cos'è se non la sintesi del senso della vita? Trovare la forza per affrontare l'oscurità, nell'attesa di un nuovo momento di pura gioia.