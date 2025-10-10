Grey's Anatomy 22: Un addio, nuovi volti e un ritorno inaspettato dopo la premiere di stagione (SPOILER)

News Serie TV

Grey's Anatomy è tornata negli Stati Uniti con un inizio di stagione ricco di avvenimenti: ecco chi non è sopravvissuto e tutte le novità, compreso un gradito ritorno di una star che aveva lasciato la serie.

Dopo averci lasciati sulle spine nel finale della scorsa stagione e oltre cinque mesi di attesa, Grey's Anatomy è tornata con la sua ventiduesima stagione (per ora negli Stati Uniti, su ABC, ma arriverà prossimamente da noi su Disney+). Come da tradizione, non ha risparmiato emozioni forti. L'episodio di apertura si è aperto nel caos generato dall'esplosione avvenuta nel finale della scorsa stagione. E una nuova tragedia ospedaliera ora ha cambiato per sempre gli equilibri del Grey Sloan Memorial. Se da un lato il primo episodio ha segnato un addio doloroso, dall'altro ha introdotto nuovi personaggi e spianato la strada al ritorno di un personaggio che si era allontanato dalla serie. Scoprite di chi si tratta guardando qui sotto il trailer del secondo episodio, importante anche perché rappresenta un nuovo traguardo: sarà il 450° nella storia della serie.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/grey-s-anatomy/22/video/?vid=48112" title="Grey's Anatomy: Stagione 22: Il Trailer Ufficiale del secondo episodio - HD">Grey's Anatomy: Stagione 22: Il Trailer Ufficiale del secondo episodio - HD</a>

Attenzione: da qui in poi seguiranno spoiler sulla premiere della stagione 22 di Grey's Anatomy, andata in onda negli Stati Uniti il 9 ottobre.

Grey's Anatomy 22: Chi è morto nel primo episodio dopo l'esplosione (SPOILER)

Il momento più drammatico della premiere è stato senza dubbio la morte della dottoressa Monica Beltran, interpretata da Natalie Morales (a sinistra nella foto in basso). Nonostante abbia guidato con coraggio Jules (Adelaine Kane) durante un delicato intervento chirurgico su un giovane paziente, Monica ha finito per soccombere alle gravi ferite riportate nell'esplosione. La sua perdita segna un duro colpo non solo per i personaggi ma anche per gli spettatori che avevano imparato ad apprezzarla nel breve tempo in cui era apparsa. Chris Carmack (Link), il cui personaggio è invece sopravvissuto alla tragedia, ha dichiarato a TVLine che è stato difficile dire addio a Morales, definendola una "presenza luminosa e incredibilmente talentuosa" sul set.

Le nuove aggiunte al cast della stagione 22

La nuova stagione, però, apre le porte anche a nuovi inizi. È stato promosso a regolare Trevor Jackson (a destra nella foto qui sopra), che interpreta Wes Bryant, un giovane medico brillante, affascinante e piuttosto arrogante. Lo avevamo visto nei panni del ragazzo del bar con cui Simone aveva avuto un'avventura, salvo poi ritrovarlo inaspettatamente come nuovo tirocinante all'ospedale nel finale della scorsa stagione.

Insieme a lui, la serie introduce anche Dani, interpretata da Jade Pettyjohn (Big Sky, Little Fires Everywhere), una specializzanda al suo primo giorno al Grey Sloan. Dani è entusiasta ma visibilmente sopraffatta dall’ambiente, e cerca di affrontare il caos con una buona dose di umorismo. La sua presenza aggiunge un tocco di freschezza e vulnerabilità a questo nuovo gruppo di tirocinanti. Completa il trio di new entry Anita Kalathara (Doom Patrol) nel ruolo della Dr.ssa Kavita, una chirurga plastica brillante, affascinante e dal carattere estremamente diretto. La vedremo per la prima volta nel terzo episodio della stagione.

Il ritorno di Maggie Pierce interpretata da Kelly McCreary

Ma la vera sorpresa è arrivata proprio nel teaser del secondo episodio, in cui si intravede il ritorno di Maggie Pierce, interpretata da Kelly McCreary. Dopo aver lasciato la serie come personaggio regolare nella stagione 19, Maggie era apparsa brevemente nel finale della ventesima per chiudere definitivamente la sua storia con Winston. Ora, però, sembra tornare in un momento cruciale, probabilmente per aiutare Amelia a elaborare il trauma della morte di Monica.

Parlando con TVInsider, la showrunner Meg Marinis ha anticipato il ritorno di alcuni volti noti nella stagione 22, sottolineando in particolare quanto la morte di Beltran influenzerà profondamente Amelia. Maggie, dunque, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel sostenerla. Nei prossimi episodi vedremo il team del Grey Sloan affrontare il primo giorno di rotazioni chirurgiche in un ospedale ancora in fase di ristrutturazione, con Meredith (Ellen Pompeo) tornata per trascorrere del tempo con Amelia. Intanto, Link dovrà fare i conti con i postumi delle ferite riportate nell’esplosione, mentre Jules e Winston sembrano più vicini che mai dopo la morte di Monica, sempre che il ritorno di Maggie non rimetta tutto in discussione.