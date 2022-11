Grey's Anatomy 19, è il momento: Ecco quando e come lascerà la serie Ellen Pompeo (SPOILER)

News Serie TV

Non è un addio definitivo, ma solo la prova generale per capire se il longevo medical drama di ABC può sopravvivere senza la sua protagonista più amata: vi anticipiamo tutto sulla partenza di Meredith, con spoiler ovviamente.

La notizia è già nota da mesi, ma ora fa comunque un certo effetto vedere sullo schermo l'addio (o meglio l'arrivederci, ma il tutto non è ancora così chiaro) di Meredith Grey (e Ellen Pompeo) a Grey's Anatomy dopo quasi 20 anni. L'attrice, come sappiamo, è presente in soli 8 episodi della stagione 19 perché ha voluto dedicarsi a un altro progetto, una miniserie su Hulu. L'episodio in onda lo scorso 10 novembre negli Stati Uniti, il midseason finale, (che in Italia vedremo il prossimo 7 dicembre su Disney+) è stato il sesto in cui è stata presente. La rivedremo ancora nella premiere di metà stagione quando la serie tornerà in onda il prossimo 23 febbraio negli USA e poi nel finale di stagione, a maggio. Sarà proprio nell'episodio di febbraio, il 19x07, che la dottoressa Meredith Grey saluterà i suoi amici, familiari e colleghi del Grey Sloan per trasferirsi con i suoi figli a Boston. Ma come accadrà e come è arrivata a questa decisione? A chi non può aspettare sveliamo cosa è accaduto negli ultimi episodi di Grey's Anatomy, ma vi avvertiamo che seguiranno spoiler. Qui sotto, inoltre, trovate il teaser del prossimo episodio, che anticipa i saluti di Meredith.

Grey's Anatomy 19: Perché Meredith lascia Seattle? (SPOILER)

Gli sceneggiatori di Grey's Anatomy hanno preparato il terreno per la partenza di Meredith già nel quinto episodio di questa stagione quando la figlia della dottoressa Grey, Zola, ha iniziato a manifestare stress e attacchi di panico, perché dotata di un'intelligenza particolare. Lei e la madre, così, hanno visitato un centro a Boston dove ragazzi come lei possono essere seguiti meglio ed esprimere le proprie capacità. In quell'occasioone Meredith ha anche ricevuto una proposta di lavoro da Jackson (Jesse Williams), il quale le ha chiesto di coordinare la ricerca sull’Alzheimer proprio sulla east coast. Nel sesto episodio Meredith ha comunicato la sua decisione di lasciare il Grey Sloan, soprattutto dopo un incendio che ha colpito la sua casa bruciando ogni cosa eccezion fatta del post-it che aveva "sancito" il matrimonio tra lei e Derek. Nel trailer che vedete sopra la vediamo decisa a non tornare sui suoi passi mentre i suoi colleghi le organizzano una festa di arrivederci.

Grey's Anatomy può andare avanti anche senza Ellen Pompeo?

Questo addio/non addio di Ellen Pompeo è stato gestito intelligentemente dagli autori di Grey's Anatomy, ben consapevoli che l'attrice - che comunque resterà come produttrice esecutiva e narratrice degli episodi - è un pilastro della serie. Non è stato brusco, non è definitivo e le permetterà di tornare quando e se vorrà. Intanto, quasi per distrarre gli spettatori, l'attenzione è stata spostata su un nuovo gruppo di giovani specializzandi (non a caso interpretati da attori già più o meno noti) che per il momento sembra convincere gli spettatori. Nonostante la creatrice Shonda Rhimes abbia sempre affermato che "Grey's Anatomy continuerà fino a quando vorrà farlo Ellen Pompeo" e che non ci sarebbe stata mai una serie senza Meredith, le cose sembrano ora andare verso una direzione diversa, almeno in parte. Questo è il primo vero e proprio test per capire se il medical drama di successo può proseguire anche rinunciando alla sua star di punta. Finché gli ascolti premieranno la serie, ABC sarà determinata a portarla avanti.