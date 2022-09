Grey's Anatomy, Ellen Pompeo rassicura i fan: "La serie proseguirà bene anche senza di me"

News Serie TV

L'interprete di Meredith Grey sarà presente in meno della metà degli episodi previsti per la stagione 19, ma ha voluto tranquillizzare gli appassionati: "Finché sarà in onda, non sarò mai veramente assente".

Ormai da un mese a questa parte i fan di Grey's Anatomy hanno dovuto fare i conti con una notizia che in altre circostanze sarebbe sembrata davvero disastrosa per il futuro della serie ma che oggi, avuto il tempo di metabolizzarla, non appare più una tragedia. Ormai lo sappiamo: Ellen Pompeo, la storica interprete della dottoressa Meredith Grey nel medical drama di successo di ABC, nella stagione 19 - attesa dal 6 ottobre negli Stati Uniti e successivamente in Italia su Disney+ - apparirà in pochi episodi (si dice 8 dei 20-23 previsti). L'attrice rimarrà come produttrice esecutiva e voce narrante di ciascun episodio, ma in generale ridurrà drasticamente il suo impegno nella serie. Esplorerà, infatti, una nuova opportunità lavorativa recitando in una nuova miniserie di Hulu ancora senza titolo. Per la prima volta, dietro le quinte dell'evento D23 Expo di Disney che si è svolto lo scorso fine settimana a Los Angeles, Pompeo ha parlato di questa sua decisione cercando di rassicurare i fan storici di Grey's Anatomy, preoccupati che la serie subisca un inevitabile declino a causa della sua lunga assenza.

Grey's Anatomy senza (o quasi) Ellen Pompeo: L'attrice rompe il silenzio

Intervistata da Deadline, Pompeo - che durante l'evento di Disney ha anche ricevuto il Disney Legend Award, il riconoscimento conferito da Disney alle figure che hanno contribuito a rendere grande Walt Disney Company - ha voluto tranquillizzare i fan dicendo che Grey's Anatomy proseguirà bene anche senza di lei. Ha poi aggiunto: "La nuova stagione sarà divertente. C'è una nuova formula, i fan sanno cosa aspettarsi. Farò sempre parte di questa serie. Sono produttrice esecutiva, continuerò a fare il voiceover. Ho passato due decenni della mia carriera in questa serie. È il mio cuore e la mia anima. Finché sarà in onda, non sarò mai veramente assente".

Una nuova miniserie per Ellen Pompeo e il futuro di Grey's Anatomy

Riguardo alla sua nuova serie Hulu, che è ispirata alla storia vera di una coppia del Midwest che ha adottato quella che credevano fosse una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo, Pompeo ha detto che spera che i fan di Grey's Anatomy la guarderanno. "So che non c'è alcuna garanzia in merito. Ma ci metterò lo stesso cuore e la stessa passione. Sono solo otto episodi, quindi non dovrete perdere troppo del vostro tempo", ha aggiunto. Intanto la stagione 19 del medical drama di ABC ripartirà dal ritorno di Kate Walsh nei panni di Addison e da nuovi specializzandi, pronti a portare nuove emozionanti storie al Grey Sloan Memorial, guardateli qui nel primo promo della prossima stagione di Grey's Anatomy.

Foto: ABC/Stewart Cook