Grey's Anatomy 19: Conosciamo i nuovi specializzandi nel primo promo della prossima stagione

Il medical drama di ABC tornerà con grandi cambiamenti: la protagonista Ellen Pompeo ridurrà drasticamente il suo impegno nella serie apparendo in pochi episodi.

Iniziamo ad abituarci all'idea che nella stagione 19 di Grey's Anatomy vedremo molto poco (probabilmente soltanto in 8 episodi) la storica protagonista Ellen Pompeo, l'interprete di Meredith Grey che ha voluto dedicarsi anche ad altri progetti. Un promo/anteprima dei nuovi episodi appena diffuso dalla rete americana ABC, tuttavia, suggerisce che la dottoressa interpretata fin dal primissimo episodio da Pompeo ci sarà sicuramente nella premiere della nuova stagione per fare da guida ai nuovi specializzandi del Grey Sloan Memorial di Seattle. Guardatelo qui sotto e scoprite chi sono i nuovi dottori interpretati da Alexis Floyd (Inventing Anna), Niko Terho, Midori Francis (Dash & Lily), Adelaide Kane (Reign) e Harry Shum Jr. (Glee).

Grey's Anatomy: Da dove ripartirà la stagione 19

Attesa negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 6 ottobre e successivamente anche in Italia in streaming su Disney+, la stagione 19 di Grey's Anatomy sarà incentrata sulle seconde possibilità e sui cambiamenti. Questi cambiamenti interesseranno in primis l'ospedale al centro della serie che avvierà un nuovo programma di specializzazione dopo che nel finale della scorsa stagione la commissione medica aveva bocciato il precedente. Nel video che vedete sopra, è proprio Meredith che accoglie i nuovi dottori dicendo loro: "Abbiamo tutti una seconda possibilità qui oggi. Dobbiamo dimostrare che i dubbiosi si sbagliano". I nuovi specializzandi, infatti, saranno scelti tra coloro che in precedenza erano stati scartati, per dare a loro e all'ospedale una nuova opportunità.

Chi sono i nuovi dottori

Harry Shum Jr. vestirà i panni di Daniel 'Blue' Kwan, un nuovo specializzando sveglio, impaziente e brillante. Generoso per natura ma competitivo per difetto, Blue è molto dotato ed è abituato a vincere in tutto. Adelaide Kane è stata scelta per il ruolo di Jules Millin, una ragazza che ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei suoi genitori irresponsabili (dal promo capiamo che convivide del passato con il Link di Chris Carmack visto che dice alla collega: "Penso che potrei aver già dormito accidentalmente con uno strutturato". La storia si ripete?); Alexis Floyd di Simone Griffin, una ragazza che non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale con l'ospedale; Niko Terho di Lucas Adams, determinato a dimostrare di essere un bravo chirurgo pur non avendo i voti per competere con gli altri; e Midori Francis di Mika Yasuda, una ragazza schiacciata dal peso dei prestiti studenteschi ma combattiva e sicura di poter riuscire a superare il programma. Sono inoltre riconfermati i veterani Chandra Wilson (Bailey), James Pickens Jr. (Richard), Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Kelly McCreary (Maggie), Anthony Hill (Winston), Caterina Scorsone (Amelia), Camilla Luddington (Jo), Chris Carmack (Link) e Jake Borelli (Schmitt).