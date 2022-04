Grey's Anatomy, Ellen Pompeo elogia Katherine Heigl: "Un'eroina onesta e coraggiosa"

News Serie TV

L'interprete di Meredith ha difeso l'ex collega che nel 2009 denunciò pubblicamente gli estenuanti orari di lavoro sul set del medical drama di ABC: "Diceva la verità".

Sono trascorsi dodici anni da quando Grey's Anatomy e Katherine Heigl si chiudevano la porta in faccia a vicenda. L'interprete di Izzie Stevens, nel 2010, lasciò la serie dopo la sesta stagione tra mille polemiche. Venne definita "ingrata" e finì nella famosa "lista nera" della creatrice della serie Shonda Rhimes che negli anni si è sempre mostrata assai risentita per l'accaduto. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, certi dissapori sono stati messi da parte e Heigl è stata, per certi aspetti, riabilitata. La conferma arriva da alcune recenti dichiarazioni di Ellen Pompeo, l'interprete di Meredith, che ha difeso a spada tratta l'ex collega. L'ha elogiata, in particolare, per aver avuto il coraggio di parlare delle estenuanti condizioni di lavoro che gli attori di Grey's Anatomy dovevano sopportare durante le prime stagioni dello show.

Grey's Anatomy e "gli orari folli" sul set

Ellen Pompeo ne ha parlato con un'altra collega, Kate Walsh (recentemente tornata nei panni di Addison Montgomery), in un recente episodio del suo podcast Tell Me With Ellen Pompeo. L'attrice ha ricordato quando Katherine Heigl, nel 2009, ospite del Late Show di David Letterman denunciò pubblicamente gli orari di lavoro folli a cui gli attori di Grey's Anatomy dovevano adattarsi. In quell'occasione l'interprete di Izzie parlò di giornate lavorative sul set che duravano fino a diaciassette ore e disse che sperava di mettere in imbarazzo pubblicamente il team di produzione dello show. Oggi Ellen Pompeo ha ammesso che Heigl "stava dicendo la verità, non stava mentendo" e ha continuato:

"Se l'avesse detto oggi, sarebbe stata considerata un'eroina. Era in anticipo sui tempi. È stata ritenuta ingrata per aver espresso il suo pensiero quando la verità è che è stata onesta al 100 percento. È assolutamente corretto quello che ha detto e lei era incredibilmente coraggiosa per averlo detto".

Per il momento, Heigl non ha replicato alle osservazioni di Pompeo.

I lunghi dissapori tra Katherine Heigl e il team del medical drama

Ricorderete che, in realtà, i rapporti tra Katherine Heigl e i produttori di Grey's Anatomy si erano deteriorati anche per altri motivi. Nel 2008, per esempio, l'attrice - che per il ruolo di Izzie aveva già vinto un Emmy - invitò l'Academy a non riconsiderarla per future nomination. Riteneva infatti che gli sceneggiatori non avessero fatto un buon lavoro con il suo personaggio. Successivamente si è anche scusata per un atteggiamento che ha definito lei stessa "un'imboscata verso gli autori" ma ormai il team di scrittura se l'era legata al dito. Nel 2010 ha lasciato la serie per cercare di sfondare nel cinema, ma la sua esperienza sul grande schermo non è mai andata oltre qualche commedia romantica.

Izzie tornerà prima o poi?

In più occasioni, negli ultimi anni, si è tornati a parlare di un suo ritorno in Grey's Anatomy. L'anno scorso la showrunner Krista Vernoff ha svelato che gli autori avevano pianificato un suo ritorno, con un cameo nella stagione 16, in occasione dell'uscita di scena di Alex Karev (Justin Chambers). L'intenzione era quella di regalare ad Alex e Izzie un lieto fine sullo schermo. "Il giorno prima delle riprese ci è stato detto che Katherine non sarebbe venuta. Quindi non lo abbiamo più fatto", ha spiegato. Questa versione, tuttavia, non coincide con quella di Heigl, la quale ha dichiarato di non essere mai stata chiamata. Attualmente l'attrice è impegnata nella serie Netflix L'estate in cui imparammo a volare, di cui è attesa prossimamente la seconda stagione. Quando le è stato chiesto, ormai oltre un anno fa mentre era ospite di Entertainment Tonight, se tornerebbe nei panni di Izzie è sembrata più possibilista: "Per il momento sono molto concentrata sulla mia serie Netflix. Mai dire mai. Ma è una cosa poco probabile". La questione, insomma, sembra ancora molto aperta.