Grey's Anatomy, Ellen Pompeo bacchetta la rete ABC: "Sta ingannando gli spettatori". Ecco perché

La rete americana dove va in onda Grey's Anatomy sta pubblicizzando il prossimo episodio, in onda il 23 febbraio, come quello dell'addio di Meredith. Ma le cose non stanno esattamente così, e l'attrice ha voluto chiarire le cose.

Si sta tanto parlando di "Addio di Meredith" (e di conseguenza di Ellen Pompeo) a Grey's Anatomy. Nel prossimo episodio della stagione 19, in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio, la storica protagonista della serie lascerà infatti Seattle per trasferirsi a Boston insieme ai figli. La stessa ABC sta pubblicizzando l'episodio in questione come quello in cui lei "dirà addio a Seattle" usando la questione come una vera e propria leva di marketing anche nei promo, ma non è esattamente così. Lo ha ribadito la stessa Ellen Pompeo che, intervistata da ETOnline, ha bacchettato la rete ricordando che si tratta di un semplice "arrivederci".

Grey's Anatomy: Quello di Meredith non è un addio

"Per chiarire, quell'episodio non sarà davvero il mio episodio finale. È un po' un inganno con cui stanno prendendo in giro gli spettatori", ha detto Pompeo. L'attrice, infatti, anche in passato aveva dichiarato che sarebbe tornata almeno in un altro episodio di questa stagione, cioè l'ultimo in onda negli USA a maggio 2023. "Questo è solo il mio episodio finale per un po' di tempo", ha chiarito oggi. Ma non è tutto: vi ricordiamo che Pompeo continuerà a essere la voce narrante degli episodi di Grey's Anatomy e manterrà il suo ruolo di produttrice esecutiva della serie. Non sappiamo ancora se Grey's Anatomy otterrà un rinnovo per una ventesima stagione, ma sappiamo per certo che Pompeo non ha intenzione di abbandonare di punto in bianco la serie, come hanno fatto in passato altri suoi colleghi.

Il prossimo progetto di Ellen Pompeo

L'interprete di Meredith, negli ultimi mesi, ha continuato a rassicurare i fan ringraziandoli per l'affetto e avvertendoli del fatto che il suo è solo un arrivederci. Semplicemente, dopo due decenni bloccata nello stesso personaggio e sullo stesso set, Pompeo voleva cambiare aria. Perciò sta lavorando, come protagonista e produttrice esecutiva, a una miniserie di Hulu incentrata su una sconvolgente storia vera: una ragazzina adottata da due genitori che, pian piano, scoprono che la piccola non è davvero chi dice di essere.