Grey's Anatomy e Station 19 promuovono tre attori in vista della prossima stagione

Richard Flood e Anthony Hill saranno impegnati a tempo pieno nel medical drama mentre l'italiana Stefania Spampinato si sposta nello spin-off.

Grey's Anatomy e Station 19 gettano le basi delle prossime stagioni, rispettivamente la diciassettesima e la quarta, promuovendo tre membri del cast a regolari. Richard Flood e Anthony Hill torneranno a tempo pieno tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, mentre Stefania Spampinato avrà un ruolo fisso nello spin-off che segue i vigili del fuoco della Caserma 19.

Grey's Anatomy 17: Richard Flood e Anthony Hill promossi a regular

Se la promozione di Richard Flood, interprete del chirurgo pediatrico e vedevo Cormac Hayes arrivato a Seattle la scorsa stagione come "regalo" inviato a Meredith da parte dell'amica Cristina, non arriva come una sorpresa, non si può dire lo stesso di quella di Anthony Hill. L'attore è apparso soltanto come guest star in un episodio della sedicesima stagione nei panni del dottor Winston Ndugu, un ex collega della Tufts che la dottoressa Pierce (Kelly McCreary) ritrova durante una conferenza medica. Forse gli sceneggiatori avevano in serbo qualcosa in più per il suo personaggio in uno dei quattro episodi cancellati a causa della pandemia? È evidente che la sua presenza condizionerà la vita amorosa di Maggie. Allo stesso modo, la promozione di Richard Flood potrebbe significare un inevitabile avvicinamento tra il dottor Hayes e Meredith.

Stefania Spampinato in Station 19

L'interprete della dottoressa Carina DeLuca Stefania Spampinato si trasferisce invece a tempo pieno nello spin-off Station 19. Introdotta in un arco di episodi della stagione 14 di Grey's Anatomy come la sorella del dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), nella terza stagione di Station 19 Carina si è vista in più episodi come l'interesse amoroso di Maya Bishop (Danielle Savre). L'attrice, di origini siciliane, ha commentato la notizia scrivendo su Instagram: "I sogni possono diventare realtà, dovunque tu li faccia, persino nella tua piccola stanza da letto di Belpasso, in Sicilia".

"Sono così entusiasta di aggiungere Anthony Hill, Stefania Spampinato e Richard Flood alle famiglie di Station 19 e di Grey's Anatomy", ha dichiarato tramite un comunicato la showrunner Krista Vernoff. "Sono grandi talenti che hanno avuto un grande impatto sui nostri fan, sui nostri cast e sui nostri scrittori desiderosi di scrivere di più per loro". Come è noto, Grey's Anatomy ha dovuto rinunciare agli ultimi quattro episodi della sedicesima stagione a causa dell'emergenza sanitaria. Stando a quanto trapelato, nel finale inizialmente preventivato avremmo dovuto assistere alla morte di uno dei personaggi principali. Non sappiamo se il tragico risvolto verrà riproposto nella 17esima stagione o se sia stato definitamente archiviato. Ciò che è certo è che la serie non volterà la spalle all'emergenza Coronavirus e la inserirà nella trama. "Non c'è modo di essere una serie medica longeva e non trattare la storia dei nostri giorni", ha detto Vernoff.