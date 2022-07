Grey's Anatomy arruola il veterano di Glee Harry Shum Jr. nella stagione 19

News Serie TV

È il quinto a unirsi al cast del medical drama, di nuovo in onda dal prossimo ottobre.

L'attore e ballerino Harry Shum Jr., famoso per il ruolo di Mike Chang nella musical comedy Glee, si è unito al cast della stagione 19 di Grey's Anatomy. Anche lui interpreterà un nuovo specializzando di chirurgia del Grey Sloan, il quinto annunciato finora e a quanto pare l'ultimo.

Grey's Anatomy 19: Il ruolo di Harry Shum Jr.

Visto anche in Shadowhunters, Shum vestirà i panni di Daniel 'Blue' Kwan, un nuovo specializzando sveglio, impaziente e brillante. Generoso per natura ma competitivo per difetto, Blue è molto dotato ed è abituato a vincere in tutto. Ma una crisi familiare ha interferito con i piani per la sua carriera e ora ha molto da dimostrare.

L'ingaggio di Shum nella stagione 19 segue quelli di Adelaide Kane (Reign) per il ruolo di Jules Millin, una ragazza che ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei suoi genitori irresponsabili; Alexis Floyd (Inventing Anna) di Simone Griffin, una ragazza che non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale con l'ospedale; Niko Terho (The Thing About Harry) di Lucas Adams, determinato a dimostrare di essere un bravo chirurgo pur non avendo i voti per competere con gli altri; e Midori Francis (Dash & Lily) di Mika Yasuda, una ragazza schiacciata dal peso dei prestiti studenteschi ma combattiva e sicura di poter riuscire a superare il programma.

La nuova stagione di Grey's Anatomy andrà in onda negli Stati Uniti su ABC dal 6 ottobre, e sarà disponibile a seguire in Italia in streaming su Disney+.