Una stagione in sospeso: Tutte le Serie TV fermate dal Coronavirus

L'emergenza ha fermato la produzione di molte Serie TV: quanti episodi sono stati completati? Quali stagioni saranno completate? La situazione aggiornata.

L'emergenza Coronavirus sta colpendo il piccolo schermo, e specificatamente l'industria che ruota attorno alle Serie TV, in modo sempre più preoccupate. Nei giorni scorsi, vi abbiamo informato delle numerose produzioni sospese per garantire la sicurezza dei professionisti coinvolti e rispettare le disposizioni introdotte dai governi per contenere la diffusione della malattia. Questo, inevitabilmente, ha iniziato a ripercuotersi sui palinsesti delle varie reti statunitensi e mondiali, con diverse serie costrette a interrompere la programmazione. Prevedendo tempi ancora lunghi per la fine dell'emergenza, sembra ormai assodato che alcune stagioni potrebbero non essere completate, solo nell'immediato o addirittura definitivamente. Abbiamo deciso quindi di riassumere in questo nuovo speciale che terremo costantemente aggiornato se e in che misura tutti i drama e le comedy attualmente in onda o di prossima programmazione sono state colpite.

Non colpita. Completati i 18 episodi previsti per la terza stagione.

Non colpita. Completati i 19 episodi previsti per la seconda stagione.

Non colpita. Completati i 13 episodi previsti per la settima e ultima stagione. Una data di debutto non è stata ancora annunciata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese. Probabilmente avrà una prima stagione leggermente abbreviata.

Colpita. 19 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione è stata sospesa. Probabilmente avrà una prima stagione abbreviata.

Non colpita. Completati i 10 episodi previsti per la quinta stagione.

Better Things

Non colpita. Completati i 10 episodi previsti per la quarta stagione.

Non colpita. Completati i 23 episodi previsti per la sesta stagione.

Non colpita. Completati i 13 episodi previsti per la quarta e ultima stagione, in onda negli Stati Uniti quest'estate.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese. Probabilmente avrà una prima stagione leggermente abbreviata.

Non colpita. Completati i 13 episodi previsti per la settima stagione.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 22 episodi previsti. Probabilmente avrà una quarta stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 23 episodi previsti. Probabilmente avrà un'ottava stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 23 episodi previsti. Probabilmente avrà una quinta stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 23 episodi previsti. Probabilmente avrà una settima stagione leggermente abbreviata.

Non colpita. Completati i 15 episodi previsti per la quinta stagione.

Colpita. 20 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della terza stagione è stata sospesa. I restanti saranno girati appena possibile.

Colpita. 18 dei 20 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della sesta e ultima stagione è stata sospesa. I restanti saranno girati appena possibile.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese. Probabilmente avrà una seconda stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese. Probabilmente avrà una prima stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese. Probabilmente avrà una seconda stagione leggermente abbreviata.

Colpita. 21 dei 25 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della sedicesima stagione è stata sospesa. Cosa ne sarà dei restanti deve essere ancora deciso.

Non colpita. Completati i 22 episodi previsti per la decima e ultima stagione.

Non colpita. Completati i 12 episodi previsti per l'ottava e ultima stagione.

Non colpita. Completati gli 8 episodi previsti per la terza stagione, in onda negli Stati Uniti dal 26 aprile.

Colpita. 21 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione dell'ottava stagione è stata sospesa. Cosa ne sarà dell'unico rimasto deve essere ancora deciso.

Colpita. 20 dei 24 episodi previsti erano stati completati quando la produzione è stata sospesa. Probabilmente avrà una ventunesima stagione abbreviata.

Non colpita. Completati i 15 episodi previsti per la sesta e ultima stagione.

Colpita. La produzione è stata sospesa prima di completare la seconda stagione. Ulteriori informazioni non sono al momento disponibili.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese. Probabilmente avrà una quarta stagione leggermente abbreviata.

Non colpita. Completati tutti gli episodi previsti per la seconda stagione.

Non colpita. Completati i 13 episodi previsti per la seconda stagione.

Non colpita. Completati i 18 episodi previsti per l'undicesima e ultima stagione.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 22 episodi previsti. Probabilmente avrà una prima stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 24 episodi previsti. Probabilmente avrà una diciassettesima stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 24 episodi previsti. Probabilmente avrà un'undicesima stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa poco prima di completare le riprese dei 24 episodi previsti. Probabilmente avrà una sesta stagione leggermente abbreviata.

Colpita. La produzione è stata sospesa quando stavano per essere completate le riprese del 19° o 20° episodio (di 22). Ulteriori informazioni non sono al momento disponibili.

Non colpita. Completati i 12 episodi previsti per la quinta stagione.

Colpita. La produzione è stata sospesa prima di completare le riprese dei 22 episodi previsti per la prima stagione. Cosa ne sarà dei restanti deve essere ancora deciso.

Colpita. 20 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione è stata sospesa. Probabilmente avrà una quarta stagione abbreviata.

Non colpita. Completati i 13 episodi previsti per la quinta stagione.

Colpita. 21 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della terza stagione è stata sospesa. Probabilmente l'unico rimasto non sarà più girato.

Schitt's Creek

Non colpita. Completati i 14 episodi previsti per la sesta e ultima stagione.

Colpita. La produzione è stata sospesa mentre erano in corso simultaneamente le riprese degli episodi 21 e 22. Probabilmente la terza stagione si concluderà con il 20°.

Non colpita. Completati tutti gli episodi previsti per la seconda stagione.

Non colpita. Completati i 16 episodi previsti per la terza stagione.

Colpita. 20 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della seconda stagione è stata sospesa. Cosa ne sarà dei restanti deve essere ancora deciso.

Non colpita. Completati i 18 episodi previsti per la prima stagione.

Colpita. 21 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della quinta stagione è stata sospesa. L'unico rimasto sarà girato appena possibile.

Colpita. La produzione è stata sospesa mentre erano in corso le riprese del 18° episodio (di 20). Mentre The CW ne ha fermato la programmazione dopo il 13°, il produttore esecutivo Andrew Dabb ha assicurato che la quindicesima e ultima stagione sarà completata appena possibile.

Colpita. 21 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della quinta stagione è stata sospesa. L'unico rimasto non sarà più prodotto.

Non colpita. Completati i 16 episodi previsti per la settima e ultima stagione, in onda negli Stati Uniti dal 20 maggio.

Colpita. 18 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della quinta stagione è stata sospesa. Probabilmente avrà una settima stagione abbreviata.

Non colpita. Completati i 20 episodi previsti per la seconda stagione.

Colpita. 20 dei 22 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della sesta stagione è stata sospesa. Cosa ne sarà dei restanti deve essere ancora deciso.

Colpita. La produzione è stata sospesa prima di completare le riprese della settima stagione. Cosa ne sarà dei restanti episodi deve essere ancora deciso.

Non colpita. Completati i 20 episodi previsti per la terza stagione.

Colpita. 8 dei 10 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della quarta stagione è stata sospesa. I restanti saranno girati appena possibile.

Colpita. 20 dei 21 episodi previsti erano stati completati quando la produzione della seconda stagione è stata sospesa. Probabilmente l'unico rimasto non sarà più girato.

Colpita. La produzione della terza stagione è stata sospesa prima di completare le riprese dei 23 episodi previsti. Cosa ne sarà dei restanti deve essere ancora deciso.

Non colpita. Completati i 20 episodi previsti per la seconda stagione.

Non colpita. Completati i 18 episodi previsti per la quarta stagione.

Non colpita. Completati gli 8 episodi previsti per la terza stagione.

Non colpita. Completati i 18 episodi previsti per la terza e ultima stagione del revival.

Colpita. La produzione della terza stagione è stata sospesa prima di completare le riprese dei 22 episodi previsti. Cosa ne sarà dei restanti deve essere ancora deciso.

Non colpita. Completati i 12 episodi previsti per la prima stagione.