Grey's Anatomy 21 potrà contare su Ellen Pompeo: Ecco in quanti episodi la vedremo

Dopo aver lasciato il suo impegno regolare nel medical drama nel 2022, l'interprete di Meredith è tornata più volte e, a quanto pare, ci sarà ancora in più episodi del previsto.

Ellen Pompeo l'ha sempre detto: il suo non è mai stato un vero e proprio addio a Grey's Anatomy. L'attrice, vero e proprio volto e anima del medical drama più longevo della tv americana, aveva deciso di lasciare la serie nel 2022 per dedicarsi ad altri progetti ma, di fatto, ha solamente ridotto la sua presenza sullo schermo apparendo in otto episodi della stagione 19 e in quattro episodi della stagione 20 e continuando a prestare la sua voce come narratrice. Adesso Deadline rivela che ci sarà anche nella stagione 21 e per giunta per un numero notevole di episodi. L'interprete di Meredith Grey, insomma, non riesce proprio ad appendere il camice al chiodo.

Grey's Anatomy 21: In quanti episodi ci sarà Meredith?

Secondo Deadline, Ellen Pomeo sarà presente in almeno sette dei diciotto episodi previsti per la stagione 21. Sette, tuttavia, è un numero destinato a crescere e potrebbe cambiare anche in base al carico di lavoro assegnato agli altri attori veterani della serie i quali, sempre secondo le indiscrezioni riportate dal ben noto Deadline, potrebbero invece apparire in meno episodi del previsto e saltare un paio di episodi ciascuno a causa di una riduzione dei costi prevista dalla produzione.

Il via vai di Ellen Pompeo

Il personaggio di Meredith Grey ha lasciato Seattle per trasferirsi a Boston insieme alla sua famiglia a metà stagione 19. Dopo il suo episodio di "addio", tuttavia, Pompeo è tornata per il finale di quella stagione. Nella stagione 20 (molto breve a causa dello sciopero degli sceneggiatori) è apparsa in quattro episodi su dieci, compreso il finale di stagione. Nel frattempo è rimasta produttrice esecutiva e narratrice di ogni episodio, impegni che continuerà ad avere nella prossima stagione. Cosa accadrà a Meredith nella prossima stagione? La sua carriera è a un bivio dopo che ha sfidato il suo capo e capo della Catherine Fox Foundation (Debbie Allen) rifiutandosi di rinunciare alla sua controversa ricerca sull'Alzheimer e di consegnare tutti i suoi appunti a Koracick.

"È sempre una parte importante dello show; abbiamo una politica di porte aperte con lei. Quando può essere qui, la accogliamo a braccia aperte. La sua voce ècostantemente nella mia testa", ha detto a Deadline la showrunner di Grey's Anatomy Meg Marinis lo scorso marzo. Al momento l'attrice starebbe per terminare le riprese di Natalia (precedentemente nota come Orphan), la miniserie di Hulu in cui recita e di cui è produttrice esecutiva. Per questo motivo, l'interprete di Meredith potrebbe tornare agevolmente sul set di Grey's Anatomy quando ripartirà la produzione tra qualche settimana. Vedremo se a tempo pieno o meno.