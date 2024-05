Grey's Anatomy: Uno dei protagonisti lascia la serie dopo 7 stagioni

News Serie TV

Nella ventunesima stagione di Grey's Anatomy diremo addio a un'altra star che ha a lungo ricoperto un ruolo regolare: ecco di chi si tratta e perché.

Un altro dottore del Grey Sloan Memorial Hospital sta per appendere il camice al chiodo. Nella ventunesima stagione di Grey's Anatomy, la prossima, una star del longevo medical drama lascerà la serie. Lo riporta Deadline. Se non volete sapere di chi si tratta, non continuate a leggere. In caso contrario, vi spieghiamo qui sotto tutti i retroscena.

Grey's Anatomy 21: Jake Borelli non tornerà come regolare

Deadline fa sapere che Jake Borelli, l'interprete del dottor Levi Schmitt fin dalla quattordicesima stagione, tornerà nella ventunesima stagione di Grey's Anatomy soltanto per concludere la storia del suo personaggio, quindi in un numero limitato di episodi. In seguito lascerà la serie tv. Ciò è dovuto ai considerevoli tagli al budget della serie e al fatto che, in vista della prossima stagione, scadono quasi tutti i contratti delle star della serie, compresi quelli dei veterani. Nuovi accordi dovranno essere stipulati anche con altre star della serie come Chandra Wilson (Bailey) e James Pickens Jr. (Richard) ma anche con Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Caterina Scorsone (Amelia) e Camilla Luddington (Jo). Che quello di Borelli sia dunque solo il primo di una sfilza di addii? Speriamo di no.

Jake Borelli, lo ricordiamo, ha debuttato in Grey's Anatomy nella premiere della stagione 14 nel ruolo di Levi Schmitt, uno dei nuovi specializzandi del Grey Sloan Memorial. Nel corso delle stagioni, Levi ha attraversato diversi momenti di difficoltà che lo hanno quasi portato ad abbandonare la chirurgia e ha intrattenuto una relazione romantica con il chirurgo ortopedico Nico Kim, interpretato da Alex Landi. I due, però, si sono separati nella stagione 18, con Nico che ha lasciato l'ospedale. In questa stagione - in Italia disponibile su Disney+ con un nuovo episodio ogni settimana - è diventato il capo specializzando dell'ospedale, insieme alla sua collega Taryn Helm, interpretata da Jaicy Elliot.