Grey's Anatomy 20: Ellen Pompeo ci sarà, ecco in quanti episodi

L'interprete della dottoressa Meredith Grey non ha abbandonato definitivamente la serie a cui deve il successo: la vedremo anche nella ventesima stagione.

Sapevamo già che il suo addio non fosse definitivo ed Ellen Pompeo sta mantenendo le promesse. Nonostante l'attrice si sia presa una pausa da Grey's Anatomy, lasciando l'impegno da regolare che ricopriva nella serie, tornerà nella ventesima stagione. A confermarlo è stata la produttrice esecutiva e star del medical drama Debbie Allen parlando con ET.

Meredith torna a Seattle: Le anticipazioni della stagione 20 di Grey's Anatomy

"La signorina è sempre lì. È nel primo episodio ed è anche nell'episodio che dirigerò. Dobbiamo lasciarla andare e farle fare altre cose, ma è pur sempre la nostra regina. È ancora la nostra numero 1 sulla lista delle persone da chiamare", ha risposto Debbie Allen a chi le ha chiesto se vedremo Ellen Pompeo nella prossima stagione di Grey's Anatomy. È certo, quindi, che Pompeo sarà presente in almeno due episodi dei 10 previsti per la prossima stagione che debutterà negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 14 marzo (una stagione breve, visti gli scioperi di sceneggiatori e attori). "Penso che sarà la stagione più bella che abbiamo mai fatto. Aspettatevi molte cose", ha anticipato Debbie Allen. Tra le altre cose, per questa ventesima stagione la produttrice esecutiva Meg Marinis ha sostituito come showrunner Krista Vernoff che ha guidato la serie per quattro stagioni.

I prossimi impegni di Ellen Pompeo

Ellen Pompeo ha lasciato il suo impegno da regolare in Grey's Anatomy nel corso della stagione 19, per poi tornare nel finale. Il suo personaggio ora si trova a Boston, dove sta facendo delle ricerche sull'Alzheimer nel tentativo di trovare una cura alla malattia. Nel suo futuro c'è un nuovo progetto televisivo a cui si sta dedicando anche come produttrice esecutiva: una miniserie di Hulu intitolata provvisoriamente The Orphan che è basata su una storia vera e si concentra su una coppia di genitori del Midwest che adottano quella che credono sia una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo, solo per scoprire la verità dietro la menzogna. "Sarà un ruolo molto interessante da interpretare. Non interpreto un altro personaggio da 18 anni. È pazzesco E questo è intenso. Sarà un esperimento interessante per me. Sono super entusiasta di farlo", ha dichiarato l'attrice a Variety.