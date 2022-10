Grey's Anatomy 19: La data di uscita italiana, ecco quando arriva la nuova stagione su Disney+

News Serie TV

Finalmente sappiamo quando tornerà con i nuovi episodi, anche in Italia, il medical drama targato Shonda Rhimes.

Mentre negli Stati Uniti debutta oggi su ABC la stagione 19 di Grey's Anatomy, finalmente possiamo far partire il conto alla rovescia anche in Italia. Disney+ ha appena annunciato che la nuova stagione del medical drama di successo arriverà in esclusiva sulla piattaforma a partire dal prossimo 2 novembre, quindi a poche settimane dal debutto USA.

Grey's Anatomy 19: La trama e le anticipazioni

La diciannovesima stagione riprende sei mesi dopo il finale della diciottesima e vede cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Alexis Floyd (Inventing Anna), Niko Terho, Midori Francis (Dash & Lily), Adelaide Kane (Reign) e Harry Shum Jr. (Glee). Ma anche per tutti gli altri dottori questo sarà un vero e proprio nuovo inizio e un ritorno alle origini, con un nuovo programma di specializzazione e i nuovi tirocinanti alle prese con le prime sfide del loro percorso verso la specializzazione in chirurgia. Naturalmente la nuova stagione si aggiunge a tutte le precedenti del medical drama targato Shonda Rhimes già disponibili sulla piattaforma streaming di Disney.

I nuovi personaggi e i veterani che tornano

Harry Shum Jr. vestirà i panni di Daniel 'Blue' Kwan, un nuovo specializzando sveglio, impaziente e brillante. Generoso per natura ma competitivo per difetto, Blue è molto dotato ed è abituato a vincere in tutto. Adelaide Kane è stata scelta per il ruolo di Jules Millin, una ragazza che ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei suoi genitori irresponsabili; Alexis Floyd di Simone Griffin, una ragazza che non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale con l'ospedale; Niko Terho di Lucas Adams, determinato a dimostrare di essere un bravo chirurgo pur non avendo i voti per competere con gli altri; e Midori Francis di Mika Yasuda, una ragazza schiacciata dal peso dei prestiti studenteschi ma combattiva e sicura di poter riuscire a superare il programma.

Sono inoltre riconfermati i veterani Chandra Wilson (Bailey), James Pickens Jr. (Richard), Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Kelly McCreary (Maggie), Anthony Hill (Winston), Caterina Scorsone (Amelia), Camilla Luddington (Jo), Chris Carmack (Link) e Jake Borelli (Schmitt). Un gradito ritorno è quello di Kate Walsh nei panni dell'amata dottoressa Addison Montgomery. Ellen Pompeo e la sua Meredith., invece, saranno presente in soltanto 8 episodi ma l'attrice resta voce narrante e produttrice esecutiva della serie.